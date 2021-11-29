كاتبة تتهم باتريك بوافر دارفور باغتصابها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 10:18 صباحا
باتريك بوافر دارفور في صورة تعود إلى 27 سبتمبر 2007 في أستديو برنامجه التلفزيوني «فول دو نوي» في باريس (أ ف ب)

بعد كف الملاحقات في قضية اتهام مقدم نشرات الأخبار التلفزيونية السابق باتريك بوافر دارفور (74 عامًا) بالاعتداء الجنسي، تقدمت الكاتبة فلورانس بورسيل بشكوى جديدة اتخذت فيها صفة الادعاء المدني الشخصي على نجم الشاشة الصغيرة بتهمة الاغتصاب.

وتتهم فلورانس بورسيل (38 عامًا) مقدم نشرة الأخبار السابق عبر «تي إف 1»، القناة التلفزيونية الأولى في فرنسا، بإرغامها على إقامة علاقات جنسية معه العامين 2004 و2009.

وتقدمت الكاتبة بشكوى ضده في 15 فبراير، لكن النيابة العامة في نانتير كفت الملاحقات في القضية في نهاية يونيو بسبب «عدم كفاية الأدلة»، وفق «فرانس برس».

وتسمح شكوى بورسيل الجديدة التي تقدمت بها في نانتير، بحسب خبر بثه «راديو فرانس»، وأكدته النيابة لوكالة «فرانس برس»، بالتعيين التلقائي تقريبًا لقاضي تحقيق، على أن يُدفع مبلغ مخصص لتغطية الغرامة في حالة الإدانة التعسفية. وعند الاتصال بهم، لم يعلق محامو بورسيل ومحامية باتريك بوافر دارفور.

ونشرت جريدة «لوموند» في 15 مارس على موقعها الإلكتروني نحو عشر شهادات عن قيام باتريك بوافر دارفور بـ«استغلال الموقع المهيمن» على مر السنوات.

وينفي باتريك بوافر دارفور باستمرار إرغامه بورسيل أو أي امرأة أخرى على ممارسة الجنس معه. وهو تقدم في نهاية مارس بشكوى ضد بورسيل بتهمة «التشهير».

وأدلت 23 امرأة بشهاداتهن، واختارت تسع منهن تقديم شكوى بتهمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي. وسقطت معظم التهم بسبب نقص الأدلة الكافية، ما أدى إلى إغلاق القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
مصر تسمح للفئة العمرية من 12-15 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»
عربى
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كائنات خفية» قد تصبح علاج المستقبل