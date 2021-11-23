دانييل بولود أفضل صاحب مطعم في العالم

الشيف الفرنسي دانييل بولود خلال عمله في مطبخ مطعمه دانييل في مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (أ ف ب)

منحت جمعية «ليه غراند تابل دو موند»، الإثنين، الطاهي الفرنسي دانييل بولود، المقيم في نيويورك منذ حوالي 40 عامًا، لقب أفضل صاحب مطعم في العالم.

واعتبرت الجمعية التي تضم 184 مطعمًا عالميًا أن بولود المتحدر من مدينة ليون الفرنسية والذي انتقل إلى نيويورك العام 1982، «يجسد في نظر الكثير من سكان أميركا الشمالية فن الطهو الفرنسي أو حتى فن الطهو بالمطلق»، وفق «فرانس برس».

ويعرّف بولود (66 عامًا) مطبخه بأنه فرنسي الطابع ولكن بمنتجات ونكهات أميركية. إضافة إلى مطعم «دانييل» النيويوركي الحاصل على نجمتي «ميشلان»، يمتلك الشيف مطاعم أخرى في الولايات المتحدة وكندا ودبي وسنغافورة وجزر الباهاماس.

وقال بولود بعد الإعلان عن اختياره أن هذا اللقب، وهو الأحدث في سجلّ طويل من الجوائز والمكافآت، يعكس «تفانيًا مهنيًا وعلامة صداقة ودعم من الزملاء» في مجال يشهد قدرًا كبيرًا من التنافس.

وتأثرت أعمال بولود، كما غيرها في نيويورك، بجائحة كوفيد-19 التي أدت إلى وفاة نحو 34 ألف شخص في المدينة، لكن مطعمه تابع العمل على رصيف مغطى، وفّر فيه «التدفئة شتاءً والتكييف والموسيقى صيفًا».