3 أطفال «متروكون» مع جثة شقيقهم بشقة في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 03:00 مساء
طوق أمني ضربته الشرطة في بروكلين بنيويورك، أكتوبر 2019 (أ ف ب)

عُثر، الأحد، على ثلاثة أطفال «متروكين» من أهلهم منذ أشهر بشقّة في مدينة هيوستن الأميركية، كانت فيها أيضا جثّة طفل رابع، بحسب ما أعلن مكتب الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت، مساء الأحد، أيضا على والدة الأطفال وشريكها. وفي هذه المرحلة من التحقيق، تعدّ الشرطة أن الوالدين «ما كانا يعيشان في الشقّة منذ أشهر عدّة»، بحسب تغريدة لمكتب شرطة منطقة هاريس التي تضمّ هيوستن، وفق «فرانس برس».

واستجوبت الشرطة الأمّ وشريكها وأطلقت سراحهما، مع الإشارة إلى أنه ما من ملاحقات حتّى الساعة.

وقام الأخ البكر وهو في الخامسة عشرة من العمر بإبلاغ الشرطة بأن «شقيقه البالغ 9 أعوام توفّي قبل سنة وأن جثّته ترقد في الغرفة الواقعة بجانب غرفته»، وفق ما كشف كبير الشرطيين إيد غونزاليس.

والوضع «فظيع ومأساوي» لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين «كانوا يعيشون في ظروف بائسة»، بحسب ما قال غونزاليس في مؤتمر صحفي، لافتا إلى أن الطفل البكر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين في العاشرة والسابعة من العمر.

غير أن الطفلين «يعانيان من نقص في التغذية وإصابات جسدية على ما يبدو». ونقل الأولاد الثلاثة إلى المستشفى للخضوع لفحوصات وتلقي العناية اللازمة.

ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية وقد كُلّفت به الشرطة الجنائية والوحدة المعنية بسوء معاملة الأطفال.

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