«كانييه ويست» يُغيَّر اسمه بحكم قضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 01:03 مساء
كانييه ويست وكيم كارداشيان (أرشيفية: الإنترنت)

أصبح المغني المعروف، كانييه ويست، ينادى رسميا باسم «يي»، من دون أي اسم شهرة أو اسم ثان.

ويأتي ذلك بعد موافقة القضاء الأميركي على تغيير اسم مغني الراب الشهير (44 عاما)، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وأكد ناطق باسم محكمة لوس أنجلوس أن قاضيا في المدينة الواقعة غرب الولايات المتحدة، وافق رسميا على تغيير الاسم بناء على الطلب الذي قدمه المغني، نهاية أغسطس، «لدوافع شخصية».

وأبدى المغني خلال إنجازه إجراءات الطلاق مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، رغبته في اعتماد اسم «يي»، وهو لقب عُرف به طويلا، في كامل المعاملات الرسمية، مستغنيا تاليا عن اسمه كانييه عمري ويست. وكان مغني الراب أصدر سنة 2018 ألبوما يحمل عنوان «يي».

وخلال الصيف المنصرم، طرح مغني الراب بعد طول انتظار ألبوما مدته ساعتان يتضمن 27 أغنية ويحمل عنوان «دوندا»، وهو اسم والدته التي توفيت سنة 2007.

ويُصنَّف يي من أشهر مغني الراب في العالم، غير أن معاناته مع الاضطرابات ثنائية القطب وطلاقه الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة طغيا على مسيرته في السنوات الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلامية أميركية نقلا عن مصادر مقربة من الثنائي أن ترشح كانييه ويست للانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي كان من العناصر المساهمة في هذا الطلاق.

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