دراسة تكشف «عنصرية توظيف الأطباء» في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 10:51 صباحا
طبيب متمرن في مستشفى في بلاكبورن شمال غرب إنجلترا في 14 مايو 2020 (أ ف ب)

كشفت أرقام الهيئة الصحية البريطانية العامة (إن إتش إس)، أن المرشحين البيض لديهم حظوظ أعلى بست مرات للحصول على وظيفة طبيب في لندن، مقارنة بالمرشحين السود.

جاء ذلك في إطار دراسة حديثة، نشرت نتائجها مجلة «ذي بي إم جي» الطبية، وفق «فرانس برس».

كذلك أظهرت هذه الأرقام التي تم تقديمها من جانب 12 مؤسسة تابعة لهيئة «إن إتش إس» في لندن من أصل 18 وُجّهت إليها الأسئلة، أن الأطباء البيض لديهم فرص أعلى بأربع مرات في الحصول على منصب مقارنة مع المرشحين من أصول آسيوية أو مختلطة إتنيا.

مرشحون ونتائج
جُمعت هذه البيانات من جانب شيلا كونليف، وهي أخصائية في الموارد البشرية طلبت من المؤسسات الصحية المختلفة تزويدها عناصر تتعلق بعدد المرشحين للمناصب الطبية وأصولهم الإتنية، وهم مرشحون نجحوا في التصفيات لاختيار الفائزين بالمناصب العامين 2020 و2021.

وبيّنت النتائج فروقًا كبيرة تبعًا للأصول الإتنية للمرشحين. فعلى سبيل المثال، كان للمرشحين البيض في مؤسسة «بارتس هلث إن إتش إس ترست» حظوظ أعلى بـ15 مرة مقارنة مع السود في الحصول على وظيفة.

كما كانت فرص المرشحين البيض أعلى بـ13 مرة من منافسيهم السود و11 مرة من المتحدرين من أصول آسيوية في الحصول على وظائف في «سانت جورجز يونيفرسيتي هوسبيتلز إن إتش إس فاونديشن ترست».

ولفتت كونليف إلى أن الفروق المسجلة ليست ناجمة عن نقص في المرشحين، مشيرة إلى أن مستشفى «كينغستون هوسبيتل إن إتش إس فاونديشن ترست» قدم في 2020-2021 وظائف أطباء لـ90 مرشحًا، بينهم 50 من أصل 317 مرشحًا أبيض. لكن رغم تقديم 418 مرشحًا أسود لوظيفة طبيب، و65 تم اختيارهم مسبقًا، لم يحصل أي طبيب أسود على منصب خلال هذه الفترة.

وردًا على هذه الخلاصات، قال ناطق باسم «إن إتش إس» في لندن إن الهيئة الصحية العامة في العاصمة «تلتزم ضمان فرص عادلة ومتساوية للجميع، وبعد الاستماع إلى تجارب موظفي إن إتش إس، تجري أعمال لتحسين مسار التوظيف والاختيار والقدرة على الوصول ورصد الوظائف الجديدة».

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