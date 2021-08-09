«علي بابا» تؤكد تعاونها مع الشرطة الصينية في قضية اعتداء جنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 10:30 صباحا
مزاعم الاعتداء الجنسي تقدمت بها موظفة في شركة «علي بابا» (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية أنها تتعاون مع الشرطة الصينية في تحقيق بشكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت بها موظفة في الشركة.

وقالت المجموعة العملاقة للمبيعات على الإنترنت إنها علقت مهام «الأطراف المعنية التي يُشتبه في أنها انتهكت سياساتنا وقيمنا»، مع التأكيد على «عدم التسامح بتاتًا مع سوء السلوك الجنسي».

وتقدمت موظفة بهذه الشكوى في رسالة داخلية مطولة نشرت وسائل الإعلام الصينية مقتطفات منها، وتعذر على وكالة «فرانس برس» التحقق منها.

واتهمت مديرها وأحد الزبائن بالاعتداء جنسيًّا عليها خلال رحلة عمل إلى مدينة جينان في مقاطعة شاندونغ، بحسب وسائل الإعلام.

وكان وسم حول هذه القضية من المواضيع الأكثر رواجًا، الأحد، على منصة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي.

وباتت الإساءات الجنسية محور اهتمام متزايد في الصين منذ إطلاق الحركات النسوية حملة لمناهضتها سنة 2018 على خلفية تحرك عالمي في هذا الصدد.

وأعلنت شرطة بكين، خلال الشهر الجاري، توقيف النجم الكندي، الصيني الأصل، كريس، الذي يتمتع بشهرة واسعة في البلاد بعد الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب.

واتهمت طالبة في التاسعة عشرة من العمر كريس وو باغتصابها عندما كانت في السابعة عشرة.

وأثارت هذه الاتهامات زوبعة إعلامية وموجة من التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين وفسخت إثرها عدة ماركات للسلع الفاخرة العقود التي أبرمتها مع النجم.

وكانت «علي بابا» أصلًا في مرصاد السلطات التي أطلقت حملة واسعة لبسط سيطرتها على مجموعات التكنولوجيا العملاقة التي يتعاظم نفوذها في البلاد.

وفرضت الهيئة الناظمة على «علي بابا» غرامة قدرها 2.78 مليار دولار في أبريل على خلفية ممارسات اعتُبرت استغلالًا لهيمنتها على السوق.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية، الأحد، أن المدير التنفيذي للمجموعة، دانيال جانغ، قال في مذكرة داخلية إنه يشعر «بالصدمة والغضب والخزي» إزاء هذا التصرف.

وأوضحت شرطة جينان، من جهتها في بيان على «ويبو»، أنها تحقق في قضية اغتصاب مزعوم تطال موظفة في «علي بابا»، من دون تقديم مزيد التفاصيل.

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