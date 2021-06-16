كريستيان أمانبور تستأصل سرطان المبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 01:05 مساء
كريستيان أمانبو، 25 نوفمبر 2019، جوائز إيمي في فندق هيلتون في نيويورك (أ ف ب)

كشفت الإعلامية الإيرانية - البريطانية كريستيان أمانبور على الهواء، الإثنين، أنها مصابة بسرطان المبيض وبدأت علاجًا كيميائيًّا لبضعة أشهر.

وقالت نجمة شبكة «سي إن إن» الأميركية (63 عامًا)، والمقيمة راهنًا في لندن: «كانت الأسابيع الأربعة الأخيرة بمثابة أفعوانية بالنسبة لي إذ شُخِصَت خلالها إصابتي بسرطان المبيض مثل ملايين النساء في العالم»، وفق «فرانس برس».

وكشفت أنها خضعت «لعملية جراحية كبرى ناجحة لاستئصال» هذا السرطان، مشيرة إلى أنها الآن بصدد «علاج كيميائي لأشهر عدة».

وتتولى الإعلامية الشهيرة حاليًا تقديم برنامج يحمل اسمها «أمانبور» عبر «سي إن إن» ورئاسة القسم الدولي فيها، وهي التي عرفها جمهور المحطة الأميركية العالمية بفضل تغطيتها حرب الخليج العام 1991 بعد الغزو العراقي للكويت في 1990.

وعلى مدى العقدين المنصرمين، أجرت أمانبور مقابلات مع عدد كبير من الزعماء وصنّاع الأحداث في كل أنحاء العالم، وقدمت تقارير مكثفة عن العراق وأفغانستان وباكستان والصومال ورواندا والبلقان.

ونددت أمانبور بالإبادة الجماعية لمسلمي البوسنة، معتبرة أن الإعلامي «لا يمكن أن يبقي محايدًا ببساطة في مواقف معينة، إذ أن الحياد يعني أن تكون شريكًا».

وأكدت أمانبور أنها «مطمئنة» إلى المستقبل وإلى النظام الصحي البريطاني، موضحة أنها أرادت الانفتاح على مرضها «توخيًا للشفافية»، ولكن «قبل كل شيء، بهدف دعوة جميع النساء» إلى الخضوع لفحوص التشخيص «في أبكر وقت يمكن».

ونصحت النساء بـ«الاطلاع على معلومات عن هذا المرض، والخضوع لفحوص منتظمة، والاستماع دائمًا إلى أجسادهن، وبالطبع الحرص على عدم تجاهل مخاوفهن الطبية المشروعة».

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