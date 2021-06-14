30 لعبة على أحدث نسخة من «إكس بوكس»

شعار مايكروسوفت خلال منتدى في مدينة ليل الفرنسية في 28 يناير 2020 (أ ف ب)

شهد معرض «إي 3» لألعاب الفيديو كشف «مايكروسوفت» عددًا من المنتجات تعزز عرضها عبر أجهزة «إكس بوكس».

وفي المجموع، كشفت «مايكروسوفت» 30 لعبة لجهازها، الذي يحتفل في نوفمبر بذكرى عشرين عامًا على إطلاقه، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس وحدة «إكس بوكس» في «مايكروسوفت» فيل سبنسر، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في اليوم الثاني من معرض «إلكترونيك إنترتاينمنت إكسبو»، إن «فريقنا يجهد لجعل إكس بوكس مكانًا يضم أفضل الألعاب والمطورين الأكثر اندفاعًا ومجتمع (لاعبي الفيديو) الأكثر شغفًا».

وهذه أول مرة تقدم «مايكروسوفت» منتجاتها رسميًّا مع شركة «بيتسيدا» المطورة لسلاسل ألعاب فيديو ناجحة مثل «فال أوت» و«ذي إلدر سكرولز»، منذ أن أنهت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية صفقة شرائها في مارس.

اغتنمت «مايكروسوفت» هذا الحدث لإعلان أن لعبة المغامرات الفضائية «ستارفيلد» التي تعمل عليها «بيتسيدا» منذ سنوات، ستُطرح في 11 نوفمبر 2022، حصرًا على «إكس بوكس» وأجهزة الكمبيوتر، وليس على أجهزة الألعاب المنافسة مثل «سوني بلاي ستايشن» و«نينتندو سويتش».

كما قدمت «مايكروسوفت» صورًا جديدة عن لعبة «هالو إنفينيت» التي ستطرحها بحلول نهاية السنة الجارية، معلنة طرح لعبة قتالية جديدة ضد مصاصي الدماء من تطوير استوديو «أركان أوستن» في صيف 2022.

وأوضحت «مايكروسوفت» أن 27 من الألعاب الـ30 التي قدمتها، الأحد، ستصبح متوافرة عبر «إكس بوكس غايم باس»، خدمتها للاشتراكات.

وكانت نسخة العام 2020 من معرض «إي 3» أُلغيت بسبب جائحة كوفيد-19. ووعد رئيس بلدية لوس أنجليس، المدينة المضيفة تقليديًّا للمعرض، السبت أن المعرض سيقام حضوريًّا في 2022 خلافًا لنسخة العام الحالي.