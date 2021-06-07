رجل يوناني يقتل شخصين بالرصاص وينتحر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 03:15 مساء
أعلام يونانية في أثينا، 24 مارس 2021 (أ ف ب)

قتل شخصان بالرصاص، الأحد، قرب فندق في جزيرة كورفو اليونانية على يد رجل سرعان ما أطلق النار على نفسه، وفق الشرطة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن الرجل، البالغ 67 عاما، أردى بالرصاص امرأة تبلغ 60 عاما ورجلا يبلغ 63 عاما ببندقية صيد قبل أن يقتل نفسه، وفق «فرانس برس».

وقال مصدر في الشرطة في أثينا: «تلقينا بلاغا عن حادث إطلاق نار عند الساعة 11,30 صباحا (08,30 ت غ) قرب فندق» في منتجع داسيا الساحلي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الرجل أطلق الرصاص على مالكة الشقة التي يسكن بها وعلى جاره، بسبب تهديدها بطرده على الأرجح.

وقال شاهد عبر الهاتف إن رجلا يونانيا أطلق النار على شخصين قبل أن يقتل نفسه في منتجع داسيا الساحلي.

وأضاف شرط عدم الكشف عن اسمه «توفي الشخصان إثر إصابتهما وقتل مطلق النار نفسه»، موضحا «رأيت الجثث في قطعة أرض فارغة بجوار غرفة مستأجرة».

وكان هناك تضارب حول جنسية الضحايا، إذ قال تلفزيون «إيه آر تي» في البداية، إنهما زوجان فرنسيان.

وأوضح مصدر في الشرطة أن إحدى الضحيتين يوناني كان يعيش في فرنسا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين نزلاء الفندق.

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