القسم الخامس من الاستخبارات البريطانية على «إنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 04:00 مساء
شعار «إنستغرام»، 28 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

دخل القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية (إم آي 5) عالم شبكة «إنستغرام»، الخميس، ما يعكس الرغبة في أن يكون جهاز الأمن البريطاني أكثر شفافية بشأن عمله والتواصل مع الشباب.

ويعتزم «إم آي 5» عبر هذه الطريقة تبديد بعض الأساطير والكشف عن ملفات أرشيفية غير منشورة، بحسب ما ذكرت الوكالة البريطانية للأنباء «بي إيه»، وفق «فرانس برس».

ويتم استخدام الشبكة الاجتماعية لعقد جلسات أسئلة وأجوبة مع عناصر الاستخبارات ومناقشة الفرص المهنية.

كذلك، ستعرض قطع تاريخية من متحف «إم آي 5» الموجود في الطبقة السفلية لمقره للجمهور لأول مرة.

وخلال ظهوره الإعلامي الأول في أكتوبر الماضي، أعرب مديره العام الجديد كين ماكالوم الذي عيّن قبل عام، عن رغبته في الانفتاح، خصوصا تجاه الشباب.

وقال وقتها: «الكثير مما نقوم به يجب أن يبقى سريا، لكن ليس ما نحن عليه»، مضيفا أن الانفتاح هو «مفتاح» نجاحاته المستقبلية.

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