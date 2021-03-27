تأجيل معرض «كرافتس» الدولي للكلاب

صورة التقطت في 26 مارس 2021 لكلب وُضع له طوق ملون خلال نعرض عالمي للحيوانات في تايلاند (أ ف ب)

كشف منظمو معرض «كرافتس» الدولي للكلاب في إنجلترا، الجمعة، أن هذا الحدث الذي يُنظّم منذ 130 عاماً سيؤجل بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقرر نادي «كينيل كلوب» إلغاء هذه المسابقة المرموقة، التي ينظمها سنوياً وكان من المقرر إقامتها مبدئياً بين 15 و18 يوليو، بسبب «استمرار حال عدم اليقين في شأن الوباء» والمخاوف على سلامة آلاف المشاركين، وفق «فرانس برس».

يأتي هذا الإجراء الاحترازي في وقت حددت الحكومة البريطانية 21 يونيو موعداً موقتاً للرفع الكامل للقيود الصحية المعتمدة لاحتواء تفشّي الفيروس.

وتُعتبر بريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء، إذ أدى إلى وفاة أكثر من 126500 شخص فيها، وهي تشهد في الوقت الراهن حجراً ثالثاً تأمل رفعه قريباً بفضل حملة تلقيح من بين الأكثر فاعلية في العالم.

ولكن نظراً إلى أن الوضع ليس مماثلاً في دول أخرى، ارتأى المنظمون «مع الأسف الشديد» إلغاء «كرافتس» إذ استبعدوا إمكان حضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاركين الأجانب، «في ضوء ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا».

خيبة أمل

قال رئيس مجلس الإدارة توم ماثر في بيان: «نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا اضطررنا إلى إلغاء كرافتس للمرة الأولى منذ العام 1954، وخصوصاً أن هذه الدورة كان يفترض أن تكون الذكرى 130 لتأسيس المسابقة»، موضحاً أن هذا القرار «لم يتخذ بسهولة».

فبعد استطلاع آراء هواة الكلاب في الأسابيع الأخيرة، تبيّن للمنظمين أن 63 في المئة منهم غير مرتاحين لفكرة المشاركة في حدث كبير يقام داخل مكان مقفل.

وكان معرض «كرافتس» الذي شارك فيه نحو 27 ألف كلب في مارس 2020 أحد آخر الأنشطة العامة الكبيرة التي تقام في بريطانيا قبل أن يقرر رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض الحجر الأول.

وكان «كينيل كلوب» أعلن تأجيل الحدث هذه السنة من موعده المعتاد في مارس إلى يوليو بسبب الإقفال الثالث. ومن المقرر أن تقام الدورة التالية من هذا المعرض الذي يستمر أربعة أيام في مارس 2022.

وسبق للمعرض الذي أقيم للمرة الأولى العام 1891 أن ألغي ثلاث مرات فقط في الماضي، إحداها خلال الحرب العالمية الأولى، والأخرى خلال الحرب العالمية الثانية، والثالثة العام 1954 بسبب إضراب للعاملين في مجال الكهرباء.