مجمع «ديزني لاند» يعتزم معاودة نشاطه قبل نهاية أبريل

أحد الموظفين وراء بوابة متنزه «ديزني لاند» في كاليفورنيا، 14 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ديزني»، الثلاثاء، أنها تأمل في إعادة فتح مجمع «ديزني لاند» الترفيهي «قبل نهاية أبريل» المقبل بعدما بادرت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة «كوفيد-19» نظرا إلى التراجع الواضح في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» فيها.

وقال المدير العام للمجموعة بوب تشابك: «نأمل في أن يستمر الوضع في التحسن وأن نتمكن من إعادة فتح متنزهاتنا أمام الزوار بسعة محدودة بحلول نهاية أبريل، على أن نحدد موعد الافتتاح في الأسابيع المقبلة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت سلطات كاليفورنيا، الجمعة، السماح لـ«ديزني لاند» ومراكز ترفيهية أخرى بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأول من أبريل، إذا لم تعد المقاطعة التي تتبع لها مصنفة «منطقة أرجوانية»، وهو مستوى الخطر الأعلى بحسب معايير كاليفورنيا.

ولا تزال مقاطعة أورانج حيث تقع مدينة «ديزني لاند» الترفيهية مصنفة ضمن المناطق «الأرجوانية» لكن تصنيفهما قد يتراجع إلى المستوى الأدنى أي المناطق «الحمراء» خلال بضعة أسابيع.

غير أن القدرة الاستيعابية للمجمعات المفتوحة في المناطق الحمراء ستقتصر على 15% من الطاقة الاعتيادية، ووحدهم سكان كاليفورنيا سيتمكنون في مرحلة أولى الولوج إليها، بحسب المعايير المعتمدة من السلطات الصحية في كاليفورنيا.

وأوضح بوب تشابك الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في «ديزني» أن الاستعدادات لإعادة فتح «ديزني لاند» قد تستغرق وقتًا وقد لا تكتمل بحلول الأول من أبريل.

وأشار إلى أن إعادة فتح المجمع تستلزم خصوصا «استدعاء أكثر من عشرة آلاف موظف تم وضعهم في حالة بطالة فنية» منذ بداية الوباء و«تدريبهم على العمل وفقًا للمتطلبات الجديدة لولاية كاليفورنيا».

ويقع مجمع «ديزني لاند» في أنهايم، ويعتبر الثاني بين مدن الألعاب في العالم من حيث عدد الزوار بعد «ديزني وورلد» في أورلاندو (ولاية فلوريدا) الذي أعاد فتح أبوابه منذ يوليو 2020 بقدرة استيعابية محدودة. كذلك عاودت مجمعات «ديزني» الأخرى أيضا نشاطاتها في آسيا وفي ضواحي باريس.