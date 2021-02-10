أميركية تجمع تبرعات لإجراء عملية بعد تصفيف شعرها بغراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 04:16 مساء
شعار «تيك توك» (أ ف ب)

لجأت امرأة أميركية صففت شعرها بواسطة غراء قوي جدا إلى طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة المشكلة، فتمكنت من جمع أكثر من 15 ألف دولار قبل عملية جراحية قد تُجرى لها.

ونشرت تيسيكا براون المقيمة في لويزيانا مقطع فيديو على شبكة «تيك توك» الاجتماعية في نهاية الأسبوع الماضي أوضحت فيه أن نفاد سائل تثبيت الشعر المعتاد لديها دفعها إلى استخدام غراء قوي جدًا كبديل، في شكل رذاذ، وفق «فرانس برس».

وقالت المرأة الأربعينية عبر الشبكة الاجتماعية إن «الفكرة كانت سيئة، سيئة، سيئة»، مضيفةً وهي على وشك البكاء أن شعرها ملتصق على رأسها «على هذا النحو منذ شهر».

ولا يفترض أن يلامس هذا الصمغ الكيميائي الذي يشكّل الأسيتون والبروبان أبرز مكوناته الجلد، وفقًا لورقة المعلومات عن المنتج، لأنه يمكن أن يسبب تهيجًا خطيرًا.

خلال الأيام التي تلت وضعها الصمغ على شعرها، استخدمت تيسيكا براون الكثير من المنتجات والمستحضرات ومنها زيت جوز الهند للتخلص منه، ولكن دون جدوى، بينما اقترح عليها مستخدمو الإنترنت عددًا كبيرًا من الحلول.

ونشرت تيسيكا، السبت، صورًا لها في قسم الطوارئ بمستشفى في تشالميت بولاية لويزيانا، حيث كانت تأمل في الحصول على المساعدة.

إلاّ أن الزيارة لم تكن كافية، فقالت تيسيكا براون عبر «إنستغرام»، الإثنين، «ستكون حقًا عملية طويلة».

ووجهت براون نداء عبر موقع «غوفندمي» دعت فيه إلى التبرع لها لكي تتمكن من تغطية أكلاف علاجها الطبي، وجمعت بالفعل أكثر من 15 ألف دولار، الثلاثاء.

نشر موقع «تي إم زي» مقطع فيديو تم تصويره، الثلاثاء، تتولى فيه صديقة تيسيكا بقص ذيل شعرها وتطبيق منتج جديد ولكن من دون نجاح.

وتتوجه تيسيكا براون إلى لوس أنجليس هذا الأسبوع «للقاء جراح التجميل مايكل أوبينغ الذي سيزيل الصمغ».

وأشار الموقع إلى أن مايكل أوبينغ هو الذي قدم خدماته بشكل عفوي مجانا إلى تيسيكا التي ناهز عدد متابعيها على «تيك توك» 800 ألف.

كذلك عرضت مصففة شعر بيونسيه نيل فارينا المساعدة عبر حسابها على «إنستغرام».

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