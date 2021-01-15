بريطانيا تطلق برنامج «رؤية آني» لمساعدة ضحايا العنف المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 11:22 صباحا
البرلمان البريطاني في لندن، 6 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أطلقت الحكومة البريطانية أداة جديدة لمكافحة العنف الأسري، الخميس، من شأنها تمكين الضحايا من الحصول على المساعدة بشكل سري من الصيدليات من خلال «طلب رؤية آني»، وهو كلمة سرّ.

وأوضحت الحكومة في بيان أن «برنامج طلب رؤية آني (وهو مختصر لأكشن نيديد إميدتلي، أي مطلوب التحرك فورا) سيسمح للأشخاص المعرضين للخطر أو الذين يتعرضون للعنف بالإبلاغ بسرية بأنهم يحتاجون إلى المساعدة والدعم»، وفق «فرانس برس».

ويمكن الصيدلاني بعد ذلك التحدث مع الضحية في مكان خاص لمناقشة التدابير الواجب اتخاذها.

ومن أجل نشر الاسم الرمزي، تسعى السلطات لتنظيم حملة إعلامية «مستهدفة» و«سرية» مدتها أربعة أسابيع، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «بما أن علينا أن نطلب مرة جديدة من المواطنين في أنحاء البلاد البقاء في منازلهم لمحاربة فيروس كورونا، فمن المهم أن نتخذ إجراءات لحماية أولئك الذين لا يشكل المنزل مكانا آمنا لهم»، مشيرا إلى أن الحملة تقدم «شريان حياة أساسيًّا» للضحايا.

ويشارك حاليا في هذه الحملة ما مجموعه 255 صيدلية مستقلة و2300 من متاجر سلسلة «بوتس».

وخلال فترة الإغلاق الأولى، كانت واحدة من كل خمس شكاوى سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز تتعلق بحالات عنف منزلي (أكثر من 250 ألف حالة) وفق ما أفاد مكتب الإحصاء الوطني في نهاية نوفمبر، وهي زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام 2018.

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