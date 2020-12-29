إنقاذ أب وابنه علقا لساعات في منطقة أسترالية نائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 05:00 مساء
طريق تربط منطقتين زراعيتين تعانينان الجفاف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، 7 أغسطس 2018 (أ ف ب)

أنقذت هيئات الإغاثة الأسترالية رجلا وابنه بعدما علقا داخل سيارة إثر ارتفاع مفاجئ لمنسوب المياه في المناطق الريفية النائية في أستراليا.

وكان الطفل البالغ عشر سنوات مع والده ضمن مجموعة سياح علقت مركبتهم مساء الأحد، قرب ماونت إيسا في شمال غرب ولاية كوينزلاند، وفق بيان لشركة «راك لايف فلايت ريسكيو» للإغاثة الجوية، وفق «فرانس برس».

وبات الوالد وابنه ليلتهما في المركبة، فيما ذهب ثلاثة أعضاء في المجموعة للبحث عمن يغيثهم في هذه المنطقة الأسترالية النائية.

وبعدما مشوا مسافة تقرب من خمسين كيلومترا، وصل الثلاثة إلى مركز للشرطة مساء الإثنين، وحددوا على الخريطة مكان تواجد زميليهما العالقين في المركبة.

وأوفدت السلطات المحلية سريعًا طوافة إسعاف على متنها عناصر إغاثة وجدوا إثر وصولهم الأب وابنه جالسين على سقف السيارة.

وبعد الوصول إلى مطار ماونت إيسا، بدا الوالد وابنه مرتاحين، كما أن قرارهما البقاء قرب السيارة سمح بإنقاذ حياتهما وفق هيئات الإغاثة.

وقال الطيار في شركة الإغاثة الجوية راسل بروكتور «لقد بقيا في المركبة رغم ساعات الانتظار الطويلة حتى وصول عمال عناصر الإغاثة».

وتشهد أستراليا حاليا ظاهرة مناخية تُعرف باسم «لا نينيا» تترافق مع كميات غير اعتيادية من المتساقطات الغزيرة وتنامي خطر الفيضانات.

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