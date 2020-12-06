هيكل نمر سيفي للبيع في مزاد علني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 02:30 مساء
مدير مركز أوتيل دي فانت للمزادات في جنيف برنار بيكيه يقف في الأول من ديسمبر 2020 أمام متحجرة النمر السيفي التي تعرض ضمن مزاد في جنيف (أ ف ب)

اكتشف هيكل عظمي مميز لنمر سيفي في أرض مزرعة أميركية، وسيكون من بين نحو 40 قطعة من التاريخ الطبيعي تباع ضمن مزاد.

وقال مدير مركز «أوتيل دي فانت» للمزادات في جنيف، برنار بيغيه، إن «لهذه المتحجرة طابعا استثنائيا، نظرا إلى مدة حفظها البالغة 37 مليون سنة، وكذلك نظرا إلى كونها مكتملة بنسبة 90%»، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن «العظام القليلة المفقودة أعيد تكوينها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد»، مشيرا إلى أن العظام ممغنطة في هيكل عظمي من الحديد الأسود، مبرزا «التباين بين ما هو قديم للغاية والتقنيات الحديثة».

وقُدر بما بين 60 ألف فرنك سويسري و80 ألفا «بين 55380 يورو و73840 يورو» سعر هذه المتحجرة من هوبلوفونوس، وهو الاسم العلمي لهذا النوع من الوشق الكبير جدا ذي الأنياب السيفية الذي كان طوله يبلغ 1.20 متر.

وقال جامع المتحجرات السويسري يان كوينين، وهو أيضا مالك قطع أثرية أخرى، إن «االعثور على هذه المتحجرة تم في ولاية ساوث داكوتا خلال الموسم الأخير من الحفريات، في وقت قريب من نهاية صيف 2019».

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