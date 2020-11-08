أميركية تنجب أنثى أولى بعد 14 صبيا

بعد 14 صبيًّا، أخيرًا رُزِقَ رجل وزوجته من ولاية ميشيغن الأميركية مولودة أنثى.

ونقلت جريدة «ديترويت فري برس» المحلية عن الوالد جاي شواندت قوله: «الفرحة تغمرنا، ونحنا متحمسان جدًّا لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا»، حسب «فرانس برس»، السبت.

ووُلدت ماغي جاين، ليل الأربعاء- الخميس، في مستشفى في مدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغن، وبلغ وزنها 3.4 كيلوغرام. وأضاف شواندت: «ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها».

وكانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت العام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاة إلى «صدمة» في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان «14 أوتدورز مِن» (14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة).

وتزوج جاي وكيتيري شواندت العام 1993 بعدما كانا مرتبطين منذ أن كانا مراهقين، ورُزقا ثلاثة صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.

وقال الابن البكر تايلر (28 عامًا) مازحًا: «لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون».