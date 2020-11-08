أميركية تنجب أنثى أولى بعد 14 صبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 10:27 صباحا

بعد 14 صبيًّا، أخيرًا رُزِقَ رجل وزوجته من ولاية ميشيغن الأميركية مولودة أنثى.

ونقلت جريدة «ديترويت فري برس» المحلية عن الوالد جاي شواندت قوله: «الفرحة تغمرنا، ونحنا متحمسان جدًّا لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا»، حسب «فرانس برس»، السبت.

ووُلدت ماغي جاين، ليل الأربعاء- الخميس، في مستشفى في مدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغن، وبلغ وزنها 3.4 كيلوغرام. وأضاف شواندت: «ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها».

وكانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت العام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاة إلى «صدمة» في العائلة التي تملك برنامج تلفزيون الواقع الخاص بها ويحمل عنوان «14 أوتدورز مِن» (14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة).

وتزوج جاي وكيتيري شواندت العام 1993 بعدما كانا مرتبطين منذ أن كانا مراهقين، ورُزقا ثلاثة صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.

وقال الابن البكر تايلر (28 عامًا) مازحًا: «لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كروتوني الإيطالي قد يمنع بن علي من الانضمام لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن