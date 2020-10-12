اختيار فيرا متا لعضوية لجنة تحكيم ملكة جمال العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 03:25 مساء
خبيرة التغذية اللبنانية فيرا متا (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك إخصائية التغذية العلاجية واللياقة البدنية، اللبنانية فيرا متا، ضمن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم، لأفضل عارضة أزياء 2020، معربة عن حماسها الشديد ومساهمتها كعضو لجنة تحكيم رئيسية، خلال مسابقة ملكة جمال العالم.

ومن المقرر أن تقام المسابقة 15 أكتوبر الجاري، في كازينو لبنان.

شاركت فيرا متا من قبل كعضو لجنة تحكيم في حفل انتخاب ملك جمال لبنان للعام 2019، مع نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد، كما اهتمّت بصحّة ورشاقة العديد من النجوم ومشاهير العرب، وتتمتع بشهادات «phd» في أصول التغذية، كما قدمت برنامجا بعنوان «صحتك»، للتوعية والحفاظ على الصحة في رمضان الماضي.

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