عالم عمره 94 عاما ينضم لـ«إنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 10:25 صباحا
عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتنبوروه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في لندن في 4 فبراير 2020 (أ ف ب)

بعد أن أتم الرابعة والتسعين من عمره، انضم عالم الطبيعة البريطاني الشهير، ديفيد أتنبوروه، إلى تطبيق «إنستغرام»، مستقطبًا مليوني متابع في ساعات.

وقال العالم التسعيني في أول تسجيل مصور نشره عبر حسابه الجديد على المنصة، الخميس: «مرحبًا! أنا ديفيد أتنبوروه. أطلّ عبر التلفزيون والإذاعات منذ 60 عامًا، لكن هذا ظهوري الأول عبر إنستغرام».

وأضاف: «أنطلق في هذا المسار الجديد الذي يشكل طريقة جديدة للتواصل بالنسبة لي، لأن العالم في خطر كما تعلمون جميعًا»، متحدثًا عن «قارات تحترق وأنهر جليدية تذوب وأسماك تزول من محيطاتنا»، وفق «فرانس برس».

ويأمل عالم الطبيعة الذي أطلق أخيرًا وثائقيًّا جديدًا يحذر البشرية من مخاطر متأتية جراء الزوال الكبير للأجناس، في أن يطاول جمهورًا أوسع عبر استخدام منصة «إنستغرام» الرائجة بشدة، خصوصًا لدى الفئات الشابة. وكتب أتنبوروه في منشوره: «إنقاذ كوكبنا بات تحديًا تواصليا».

وأضاف في التسجيل المصور «خلال الأسابيع المقبلة، سأسجل رسائل لشرح المشكلات التي نواجهها وما يمكننا فعله لحلها».

ولقي انضمام أتنوبوره إلى «إنستغرام» استقبالًا حارًّا من مستخدمي الشبكة، إذ فاق عدد متابعي حسابه الجديد 2.5 مليون مستخدم حتى صباح الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»