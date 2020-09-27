عالم عمره 94 عاما ينضم لـ«إنستغرام»

عالم الطبيعة البريطاني ديفيد أتنبوروه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في لندن في 4 فبراير 2020 (أ ف ب)

بعد أن أتم الرابعة والتسعين من عمره، انضم عالم الطبيعة البريطاني الشهير، ديفيد أتنبوروه، إلى تطبيق «إنستغرام»، مستقطبًا مليوني متابع في ساعات.

وقال العالم التسعيني في أول تسجيل مصور نشره عبر حسابه الجديد على المنصة، الخميس: «مرحبًا! أنا ديفيد أتنبوروه. أطلّ عبر التلفزيون والإذاعات منذ 60 عامًا، لكن هذا ظهوري الأول عبر إنستغرام».

وأضاف: «أنطلق في هذا المسار الجديد الذي يشكل طريقة جديدة للتواصل بالنسبة لي، لأن العالم في خطر كما تعلمون جميعًا»، متحدثًا عن «قارات تحترق وأنهر جليدية تذوب وأسماك تزول من محيطاتنا»، وفق «فرانس برس».

ويأمل عالم الطبيعة الذي أطلق أخيرًا وثائقيًّا جديدًا يحذر البشرية من مخاطر متأتية جراء الزوال الكبير للأجناس، في أن يطاول جمهورًا أوسع عبر استخدام منصة «إنستغرام» الرائجة بشدة، خصوصًا لدى الفئات الشابة. وكتب أتنبوروه في منشوره: «إنقاذ كوكبنا بات تحديًا تواصليا».

وأضاف في التسجيل المصور «خلال الأسابيع المقبلة، سأسجل رسائل لشرح المشكلات التي نواجهها وما يمكننا فعله لحلها».

ولقي انضمام أتنوبوره إلى «إنستغرام» استقبالًا حارًّا من مستخدمي الشبكة، إذ فاق عدد متابعي حسابه الجديد 2.5 مليون مستخدم حتى صباح الجمعة.