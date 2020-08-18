«وادي الموت» الأميركي اسم على مسمى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 01:24 مساء
سائح يقف إلى جانب مقياس للحرارة في متنزه وادي الموت في كاليفورنيا (أ ف ب)

استحق «وادي الموت» في كاليفورنيا اسمه عن جدارة، الأحد، مع تسجيل 54.4 درجة مئوية فيه على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، وهي من أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم على الأرجح.

وسجل هذه الحرارة القياسية النظام الآلي لهيئة الطقس الأميركية في موقع يعتبر اسمًا على مسمى «فورنس كريك» (جدول الأتون)، وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تغريدة إنها ستتحقق من هذه الحرارة المدونة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت أنه في حال تأكد ذلك «فستكون أعلى درجة حرارة تسجل في العالم رسميًّا منذ العام 1931»، ويشهد جنوب غرب الولايات المتحدة راهنًا موجة قيظ، ويقع وادي الموت (ديث فالي) في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس، وسجلت فيها أعلى حرارة في العالم في يوليو 1913 بلغت 56.7 درجة، وسجلت فيها 53.9 درجة مئوية في يوليو 2013.

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