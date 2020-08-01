إيلون ماسك يتراجع عن تغريدته حول أن بناة الأهرامات «كائنات فضائية»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أرشيفية: الإنترنت)

بعدما أثار ضجة بتغريدته عن أن بناة الأهرامات «كائنات فضائية»، يبدو أن الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» لتقنيات استكشاف الفضاء، قد تراجع عن رأيه.

وقال ماسك، عبر حسابه على «تويتر»، الجمعة، إنه «من الواضح أن كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات»، مثيرا ضجة كبيرة وموجة من الردود والانتقادات، ليعود بعدها بنحو 20 ساعة وينشر رابطا من موقع «ويكيبيديا»، مقتبسا منه أن الأهرامات كانت أعلى مبنى شيده البشر لمدة 3800 عام، وفق «بي بي سي عربي».

وبعد ذلك بسبع ساعات أخرى ومع استمرار الجدل حول تغريدته الأولى، نشر موسك رابطا آخر لتقرير من موقع «BBC»، بعنوان «الحياة الخاصة لبناة الأهرامات»، وقال ماسك إن هذا التقرير يقدم ملخصا معقولا عن كيف تم بناء الأهرامات.

وعلقت وزيرة التعاون الدولي، المصرية، رانيا المشاط، التي سبق أن تولت وزارة السياحة، على تغريدة ماسك بشأن الكائنات الفضائية، قائلة عبر حسابها على «تويتر»: «أتابع عملك بإعجاب شديد، وأدعوك أنت وشركة سبيس إكس إلى استكشاف الكتابات عن كيفية بناء الأهرامات، وأيضا لتفقد مقابر بناة الأهرامات، ونحن في انتظارك».