حيوان كنغر يزرع الفوضى في فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 03:40 مساء
حيوان كنغر في حديقة حيوانات في سيدني، 2013 (أ ف ب)

فر حيوان كنغر من صاحبه وزرع الفوضى في شوارع فورت لودردايل في فلوريدا قبل أن يلقي عليه القبض عناصر من الشرطة.

وغالبا ما تشهد هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة مع مناخها الاستوائي، حوادث متفرقة مع حيوانات لكنها تتعلق عادة بتماسيح أميركية أو أفاع ضخمة وقردة، وفق "فرانس برس".

وأبلغ سكان في فورت لودردايل الشرطة برؤيتهم الكنغر جاك البالغ سنتين يتجول في المدينة الواقعة شمال ميامي.

وقال أحدهم في اتصال برقم الطوارئ أوردت فحواه صحيفة "صن سنتينل" المحلية "بصراحة قد تقولون إني مجنون لكن الجميع كان يتوقف لرؤيته مع احتمال الاصطدام به. لا أريد أن يتعرض للصدم".

وأظهرت مشاهد صورت بكاميرا عنصر من الشرطة في المكان الحيوان الذي لم يقاوم أبدا عملية "توقيفه".

وأحاط به عناصر الشرطة الذين بدا عليهم الانشراح وتمكنوا من وضع طوق حول عنقه واقتيد إلى آلية للقوى الأمنية نقلته إلى حظيرة لجياد الشرطة.

وعثرت الشرطة سريعا على مالك الحيوان ويدعى أنطوني ماسياس الذي أكد أن الحيوان يقيم في منزله إلى جانب كلبه الصغير ماكس.

وروى للصحيفة نفسها "الحيوانان على وفاق تام ويلعبان ويعدوان معا".

إلا أن لجنة الحياة البرية في فلوريدا لم يرق لها الأمر كما للشرطة. فصاحب الحيوان لا يملك التراخيص الضرورية لاقتناء حيوان كهذا ويواجه تاليا احتمال الحكم عليه بالسجن ستين يوما وتغريمه 500 دولار.

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