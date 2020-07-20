اليابان تنظم بطولة للسومو بحضور جمهور للمرة الأولى منذ شهور

مصارع يمر بجانب جمع متفرجين ينتظرون الدخول لحضور مواجهات في رياضة السومو بطوكيو، 19 يوليو 2020 (أ ف ب)

عاد محبو السومو، الأحد، للمرة الأولى منذ يناير، لمتابعة مواجهة في هذه الرياضة التقليدية في طوكيو رغم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتقام هذه الدورة حتى الثاني من أغسطس المقبل في مدرج ريوغوكو كوكوغيكان، أكبر الملاعب المخصصة لهذه الرياضة في العاصمة اليابانية، وفق "فرانس برس".

ويأتي إطلاق هذه المنافسة بعدما أعادت ملاعب كرة القدم وكرة السلة في اليابان أخيرا فتح مدرجاتها أمام العامة، في وقت تسعى الحكومة إلى إعادة إطلاق الاقتصاد رغم مؤشرات إلى انتشار متزايد للفيروس خصوصا في طوكيو.

وأقر كاتسوهيكو أوشياي (59 عاما) بأن "الأمر مخيف طبعا. لكنني أعشق السومو ولا أريد تفويت هذه الفرصة عليّ". وأتى هذا الرجل من منطقة تشيبا المجاورة في اليوم الأول من المنافسة.

وسُمح لحوالى 2500 شخص بدخول المدرج الذي يتسع لـ11 ألف متفرج. وفي الأوضاع العادية، تقام منافسات السومو في مدارج مليئة تماما في ظل الإقبال الكبير على متابعة هذه الرياضة.

وطُلب من المتفرجين الامتناع عن التصفيق والتزام التدابير الوقائية خصوصا وضع الكمامات وعدم الاقتراب من المصارعين لطلب تواقيع منهم.

وكان مصارع سومو في سن الثامنة والعشرين قد فارق الحياة في مايو بسبب "كوفيد-19" الذي أصاب أيضا الكثير من المصارعين.

وأقيمت آخر مواجهات السومو بحضور الجمهور في يناير مع ظهور أولى الإصابات في اليابان.

ونُظمت منافسة في السومو في مارس من دون جمهور، فيما ألغيت مواجهة أخرى في هذه الرياضة في مايو.

وهذه الدورة التي تقام الأحد، في طوكيو كانت مقررة أساسا من دون جمهور في ناغويا وسط البلاد. غير أن السلطات قررت نقلها إلى طوكيو للحد من تنقلات المصارعين والمنظمين.

مع ذلك، تشهد العاصمة في الأيام الأخيرة ازديادا في الإصابات. وأعلنت سلطات طوكيو الأحد، عن حوالى 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.