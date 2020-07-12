قلوب عملاقة تزين سماء ستوكهولم تكريما لضحايا «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 04:50 مساء
قلب عملاق شكلته طائرتان في سماء ستوكهولم تكريمًا لضحايا «كورونا»، 9 يوليو 2020 (أ ف ب)

فوجئ سكان العاصمة السويدية ستوكهولم ومنطقتها، الخميس، برؤية طائرات تحلق في الأجواء وترسم القلوب في السماء، في بادرة تكريم لضحايا فيروس «كورونا المستجد».

وتشكل هذه الأشكال الزائلة المرسومة على علو يقرب من ثلاثة آلاف متر، «لفتة تكريمية لضحايا (الفيروس) وأيضًا للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم»، خصوصًا في قطاع الطيران وفق ما قال ياكوب هولاندر أحد الطياريْن اللذين أطلقا المبادرة لوكالة «فرانس برس».

وأراد الطيار المحترف مع زميله بينغت أندرسون، وهما عضوان في فريق للعروض الجوية، «نشر الفرح» في الأجواء من خلال هذه المبادرة.

واعتمدت السويد مقاربة خاصة على الصعيد الأوروبي في مكافحة وباء «كوفيد -19»، إذ أنها لم تتخذ تدابير حجر ملزمة للسكان.

وبلغت حصيلة الفيروس في المملكة الخميس 5500 وفاة من أصل أكثر من 74 ألف إصابة. وسجلت السويد خامس أسوأ حصيلة وفيات لكل مليون نسمة جراء فيروس «كورونا المستجد» في العالم، وهي أعلى بخمس مرات إلى اثنتي عشرة مرة مقارنة مع تلك المسجلة في بقية الدول الاسكندنافية (النرويج وفنلندا والدنمارك).

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