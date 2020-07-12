تطبيق سويدي يساعد على تحديد الشواطئ الأقل ازدحاما

تطبيق إلكتروني لتعقب المصابين بـ«كوفيد-19»، 28 مايو 2020 (أ ف ب)

أطلقت مدينة هلسينغبورغ الساحلية في جنوب السويد تطبيقًا يساعد السكان على تحديد الشواطئ الأقل اكتظاظًا بالرواد، في مسعى لتخفيف الازدحام في هذه المواقع منعًا لتفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقدمت بلدية المدينة تطبيق «بادبلاتسياكتن» (البحث عن الشواطئ)، وهو لعبة مسلية تتيح للسكان معرفة المناطق المختلفة المتاحة للسباحة في المدينة وتفادي التجمع في نقاط محددة تشهد ازدحامًا من رواد الأنشطة البحرية.

وأوضحت كريستينا ماغنوسون، المكلفة التخطيط الحضري في المدينة لوكالة «فرانس برس»، «لدينا ثلاثة وعشرون شاطئًا في هلسينغبورغ لكن ثلاثة أو أربعة منها تستقطب فعليًّا الرواد. في هذه الظروف، نخشى تفشيًّا سريعًا للفيروس. ونرغب أيضًا في أن يقصد السكان الشواطئ العشرين الباقية».

ويقوم التطبيق على مبدأ بسيط: ففي كل شاطئ رمز من أربعة أرقام يدخله المستخدم على جهازه المحمول. وبعد زيارة عشرة شواطئ وإدخال عشرة رموز مختلفة، يفوز المستخدم بكيس للبحر. أما بعد زيارة عشرين شاطئًا، فيشارك المستخدم في سحب بالقرعة لاختيار فائزين بقسيمة شرائية بقيمة 250 كرونة سويدية (27 دولارًا).

وبات التطبيق متوافرًا عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية الرسمية. وتستمر المسابقة حتى 31 أغسطس المقبل.