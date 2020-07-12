تطبيق سويدي يساعد على تحديد الشواطئ الأقل ازدحاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 02:18 مساء
تطبيق إلكتروني لتعقب المصابين بـ«كوفيد-19»، 28 مايو 2020 (أ ف ب)

أطلقت مدينة هلسينغبورغ الساحلية في جنوب السويد تطبيقًا يساعد السكان على تحديد الشواطئ الأقل اكتظاظًا بالرواد، في مسعى لتخفيف الازدحام في هذه المواقع منعًا لتفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقدمت بلدية المدينة تطبيق «بادبلاتسياكتن» (البحث عن الشواطئ)، وهو لعبة مسلية تتيح للسكان معرفة المناطق المختلفة المتاحة للسباحة في المدينة وتفادي التجمع في نقاط محددة تشهد ازدحامًا من رواد الأنشطة البحرية.

وأوضحت كريستينا ماغنوسون، المكلفة التخطيط الحضري في المدينة لوكالة «فرانس برس»، «لدينا ثلاثة وعشرون شاطئًا في هلسينغبورغ لكن ثلاثة أو أربعة منها تستقطب فعليًّا الرواد. في هذه الظروف، نخشى تفشيًّا سريعًا للفيروس. ونرغب أيضًا في أن يقصد السكان الشواطئ العشرين الباقية».

ويقوم التطبيق على مبدأ بسيط: ففي كل شاطئ رمز من أربعة أرقام يدخله المستخدم على جهازه المحمول. وبعد زيارة عشرة شواطئ وإدخال عشرة رموز مختلفة، يفوز المستخدم بكيس للبحر. أما بعد زيارة عشرين شاطئًا، فيشارك المستخدم في سحب بالقرعة لاختيار فائزين بقسيمة شرائية بقيمة 250 كرونة سويدية (27 دولارًا).

وبات التطبيق متوافرًا عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية الرسمية. وتستمر المسابقة حتى 31 أغسطس المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
نصف مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي إلى ليبيا
ليبيا
تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
البطالة.. أيادٍ عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في «الأعمال الحرة»
ليبيا
البعثة الأممية تدين الاشتباكات في جنزور وتدعو حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات ...
ليبيا
بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط