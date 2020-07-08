أول فيديو لماكرون عبر تيك توك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 01:58 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس (أ ف ب)

استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى منصة «تيك توك» لتهنئة الناجحين في الشهادة الثانوية العامة بعد سنة «خارجة عن المألوف» في فيديو نال استحسانا كبيرا وجلب له 145 ألف مشترك.

وقال الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية: «في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتابع في الشريط القصير «أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد» كورونا، وأضاف «لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل حرمتم خلالها من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي»، وألغيت الامتحانات الرسمية في فرنسا واستبدلت باختبارات متواصلة.

وختم يقول «جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة، وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل، وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة».

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