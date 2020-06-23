متنزهات «ديزني» في طوكيو تعيد فتح أبوابها في يوليو

متنزه ديزني لاند في طوكيو (أ ف ب)

سيعيد متنزها «ديزني لاند طوكيو» و«ديزني سي» فتح أبوابهما في الأول من يوليو بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء «كوفيد-19»، حسبما قال المشغلون، الثلاثاء، فيما تعود اليابان إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، بما في ذلك إعادة فتح الحدائق الترفيهية وإطلاق الرياضات المحترفة.

وقالت «أورينتل لاند» إن المتنزهين سيستقبلان عددا محدودا من الزوار الذين اشتروا تذاكر حجزت عبر الإنترنت مسبقا، كما سيفرضان إجراءات تباعد اجتماعي صارمة واستخدام الكمامات مع التحقق أيضا من درجات حرارة الزوار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وخلال الشهر الماضي، أصدرت مجموعة من مشغلي المتنزهات اليابانية، بما فيها «أورينتل لاند» إرشادات حول طريقة العمل بأمان تحت تهديد الفيروس، منها الطلب من الباحثين عن الإثارة «الامتناع عن الصراخ» عند صعودهم إلى الألعاب الجريئة مثل القطارات الأفعوانية.

وأعلنت متنزهات ديزني أخرى بما في ذلك في كاليفورنيا وباريس، موعد إعادة افتتاحها، كما استأنف ديزني لاند في شنغهاي نشاطاته في مايو، وأغلقت متنزهات ديزني في طوكيو في أواخر شهر فبراير بعدما اجتاح الوباء العالم، ويأتي أكثر من 30 مليون زائر إلى المنتزهين اليابانيين كل عام، وهما من بين الوجهات الأكثر شعبية للسياح.