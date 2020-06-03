ملكة جمال ماليزية تعتذر عن تعليقات «مؤذية» حول احتجاجات أميركا

سامانثا كايتي جيمس خلال تمثيلها ماليزيا في الولايات المتحدة بمسابقة ملكة جمال الكون 2017 (أ ف ب)

اعتذرت ملكة جمال ماليزية بعد نشرها تعليقا على "إنستغرام" تنصح فيه السود "بالتهدئة من روعهم" في إطار احتجاجات الولايات المتحدة العنيفة ضد عنصرية الشرطة، بعدما أثار ضجة على الإنترنت، بما في ذلك إدانة من بطل فيلم "كريزي ريتش إيجنز" هنري غولدنغ.

وبدأت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تظاهرات إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا، وفق "فرانس برس".

لكن سامانثا كايتي جيمس التي مثلت ماليزيا في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2017 في الولايات المتحدة، كتبت على "إنستغرام" هذا الأسبوع "إلى السود أقول، هدّئوا من روعكم، اعتبروا الأمر تحديا لتكونوا أقوى. اخترتم أن تولدوا أشخاصا +ملونين+ في أميركا لسبب ما. لتتلقنوا درسا معينا".

واستفز هذا المنشور مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم الممثل الإنجليزي من أصل ماليزي هنري غولدنغ.

ووقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة على الإنترنت تطالب بتجريد جيمس (25 عاما) من لقب ملكة جمال ماليزيا الذي فازت به في العام 2017.

كذلك، انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال ماليزيا التعليقات ووصفوها بأنها "غير لائقة ومسيئة وغير مقبولة ومؤذية".

وبعد تلك الحملة، نشرت جيمس، الثلاثاء، اعتذارا جاء فيه "تلقيت الرسالة وأنا آسفة أعلم أنكم تشعرون بالألم. أنا لست مكانكم لفهم هذا الأمر بشكل تام".