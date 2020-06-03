ملكة جمال ماليزية تعتذر عن تعليقات «مؤذية» حول احتجاجات أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 05:02 مساء
سامانثا كايتي جيمس خلال تمثيلها ماليزيا في الولايات المتحدة بمسابقة ملكة جمال الكون 2017 (أ ف ب)

اعتذرت ملكة جمال ماليزية بعد نشرها تعليقا على "إنستغرام" تنصح فيه السود "بالتهدئة من روعهم" في إطار احتجاجات الولايات المتحدة العنيفة ضد عنصرية الشرطة، بعدما أثار ضجة على الإنترنت، بما في ذلك إدانة من بطل فيلم "كريزي ريتش إيجنز" هنري غولدنغ.

وبدأت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تظاهرات إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا، وفق "فرانس برس".

لكن سامانثا كايتي جيمس التي مثلت ماليزيا في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2017 في الولايات المتحدة، كتبت على "إنستغرام" هذا الأسبوع "إلى السود أقول، هدّئوا من روعكم، اعتبروا الأمر تحديا لتكونوا أقوى. اخترتم أن تولدوا أشخاصا +ملونين+ في أميركا لسبب ما. لتتلقنوا درسا معينا".

واستفز هذا المنشور مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم الممثل الإنجليزي من أصل ماليزي هنري غولدنغ.

ووقع أكثر من 80 ألف شخص عريضة على الإنترنت تطالب بتجريد جيمس (25 عاما) من لقب ملكة جمال ماليزيا الذي فازت به في العام 2017.

كذلك، انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال ماليزيا التعليقات ووصفوها بأنها "غير لائقة ومسيئة وغير مقبولة ومؤذية".

وبعد تلك الحملة، نشرت جيمس، الثلاثاء، اعتذارا جاء فيه "تلقيت الرسالة وأنا آسفة أعلم أنكم تشعرون بالألم. أنا لست مكانكم لفهم هذا الأمر بشكل تام".

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان