جريدة بريطانية تنفي انتهاك خصوصية ميغن ماركل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 10:34 صباحا
هاري وزوجته ميغن ماركل في 5 مارس 2020 في لندن (أ ف ب)

خلال جلسة أولى تمهيدية، نفى محامو الدفاع عن جريدة شعبية بريطانية تلاحقها ميغن ماركل، زوجة الأمير هاري، أن تكون انتهكت خصوصيتها من خلال نشر مقتطفات من رسالة وجهتها إلى والدها.

وتأخذ دوقة ساسكس على «أسوشييتد نيوزبايبرز» الناشرة لجريدة «ديلي ميل»، بأنها أوردت في نسختها الصادرة أيام الآحاد «ميل أون صنداي» وعلى موقعها الإلكتروني مقاطع من رسالة وجهتها إلى توماس ماركل في أغسطس 2018، حسب «فرانس برس».

وجرت الجلسة في محكمة لندن العليا بحضور أحد القضاة، فيما قام المحامون بمداخلاتهم عبر الشاشة بسبب القيود المرتبطة بانتشار وباء «كوفيد-19».

ورفض محامي الدفاع أنطوني وايت بعض الاتهامات التي وجهتها الممثلة الأميركية السابقة ومفادها أن الصحفيين «تلاعبوا بوالدها واستغلوه» قبل نشر هذه المقاطع.

وتنفي «أسوشييتد نيوزبايبرز» أن تكون انتهكت خصوصية ماركل البالغة 38 عاما بنشر هذه الرسالة أو أن تكون عدلت فيها لتغيير المعنى. وأكد أنطوني وايت أن الجريدة «لم تتصرف بطريقة غير نزيهة» باختصارها أو نشر مقتطفات من الرسالة، مشيرا إلى أنها ممارسة منتشرة في أوساط الصحافة.

وتشكل هذه المحاكمة مسارا قضائيا مختلفا عن الشكوى التي تقدم بها الأمير هاري السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، في حق مجموعات إعلامية أخرى يتهمها برصد رسائل صوتية خاصة.

وبات الأمير «35 عاما» وزوجته يقيمان في كاليفورنيا وهما نددا مرارا بالضغوط الهائلة التي تمارسها وسائل الإعلام عليهما، وجعلاها السبب الرئيسي لانسحابهما رسميا من نشاطات العائلة الملكية مطلع أبريل.

وجريدة «ديلي ميل» هي من بين أربع جرائد شعبية بريطانية أعلن الزوجان مقاطعتها الإثنين متهمين إياها بنشر مقالات «مشوهة وزائفة وتنتهك الخصوصية بشكل غير منطقي».

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