فاوتشي يرد على طفلة قلقة: «جنية الأسنان» لا تصاب بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 03:34 مساء
الطبيب أنتوني فاوتشي، 16 أبريل 2020 (أ ف ب)

رد الطبيب المتخصص في الصحة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، على سؤال لطفلة قلقة اتصلت به خلال برنامج عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، قائلا إن «جنية الأسنان» ليست معرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس «كورونا المستجد».

وسيحلّ فاوتشي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، الأربعاء، ضيفا مع الممثل ويل سميث في عرضه «ويل فروم هوم» على تطبيق «سناب تشاب»، وفق «فرانس برس».

وفي مقطع صغير من المقابلة نشر على «يوتيوب» الإثنين، قبل عرضها، طرحت فتاة من لوس أنجليس تبلغ من العمر سبع سنوات وعرّفت عن نفسها باسم آفا، سؤالا طريفا عليه قائلة: «هل ستتمكن جنية الأسنان من المجيء إلي إذا فقدت أحد أسناني، أم سيحول فيروس كورونا دون ذلك؟ وهل يمكنها أن تصاب بالفيروس؟».

وكان فاوتشي سريعا في طمأنتها قائلا: «لا أعتقد أنك في حاجة إلى القلق بشأن جنية الأسنان»، مضيفا: «عندما يسقط أحد أسنانك، ضعيه تحت الوسادة، وأؤكد لك أن جنية الأسنان لن تصاب بالعدوى ولن تمرض».

واستحوذ هذا الطبيب، الذي يتحدث في المؤتمرات الصحفية اليومية الخاصة بآخر مستجدات الوباء التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب، على القلوب ويعتبر بطلا جديدا في البلاد.

وتضررت الولايات المتحدة بشدة من تفشي «كوفيد-19» وسجلت أكثر من 800 ألف إصابة منذ بداية انتشاره.
 

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