لعنة «كورونا».. يضرب والدته لإخفائها ورق المرحاض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 01:00 مساء
مستهلكون يشترون ورق المرحاض في أحد متاجر كاليفورنيا، 6 مارس 2020 (أ ف ب)

في واحدة من آثار تفشي وباء «كورونا»، ألقي القبض على شاب من كاليفورنيا، بعدما ضرب والدته التي أخفت ورق المرحاض لمنع استخدامها بكثرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطقة باسم الشرطة، شيرلي ميلر، قولها إن الشرطة استدعيت في منتصف الليل إلى سوغس «شمال لوس أنجليس» بعد حصول نزاع عائلي حول ورق المرحاض، وفق «فرانس برس».

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وقالت الأم للشرطة إنها أخفت ورق المرحاض لأن ابنها أدريان يان «26 عاما» كان يستخدم الكثير من هذا المنتج الذي يصعب العثور عليه في المتاجر في الوقت الحالي.

وبعدما رفضت الكشف عن مكان إخفائها ورق المرحاض، علا الصراخ وضربها ابنها، بحسب ميلر، التي أشارت إلى أن تدابير الإغلاق أدت إلى زيادة العنف المنزلي.
 

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