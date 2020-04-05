رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 11:21 صباحا
صياد يوجه بندقيته إلى طير حمام في غابة قرب رومانييه بفرنسا، 18 أكتوبر 2015 (أ ف ب)

قتل رجل في وسط روسيا خمسة أشخاص بإطلاق النار عليهم بسبب كلامهم بصوت عال ليلا تحت نافذته، بحسب ما قال المحققون الأحد.

وسجل إطلاق النار في منطقة ريازان فيما السكان محجورون في منازلهم في محاولة للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطل رجل في الثانية والثلاثين من بلدة يلاتما النار على مجموعة ضمت أربعة رجال شباب وامرأة «كانوا يتكلمون بصوت عال في الشارع تحت نافذته» قرابة الساعة العاشرة مساء السبت، بحسب ما أوضح المحققون.

وتقع يلاتما قرب مدينة ريازان على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو.

وخرج الرجل إلى شرفته مشتكيا إلى أفراد المجموعة ونشب شجار فما كان منه إلا أنه استعان ببندقية صيد، بحسب ما أوضحت لجنة التحقيق.

وجاء في بيانها «توفى الجميع متأثرين بجروحهم في المكان».

وأوقف المشتبه فيه الذي لم يكشف عن اسمه. وفتشت شقته وصودر السلاح.

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