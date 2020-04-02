رئيس البرازيل يحذف مقطع فيديو خاطئا عن نقص في إمدادات الطعام

رئيس البرازيل جايير بولسونارو خلال مؤتمر صحفي في برازيليا، 20 مارس 2020 (أ ف ب)

نشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مقطع فيديو على «فيسبوك» و«تويتر» الأربعاء، لسوق اعتقد أنها تعاني من نقص في الإمدادات بسبب فيروس «كورونا»، إلا أنه اعتذر بعد ذلك بساعات بعدما وجد صحفيون أن السوق نفسها لديها مخزون كاف من السلع.

ووجه الرئيس اليميني القومي انتقادات متكررة ضد إجراءات التباعد الاجتماعي لمحاربة انتشار فيروس «كوونا» المستجد، محذرا من أن إبقاء الناس في منازلهم سيضر الاقتصاد ويقضي على الوظائف ويؤدي إلى الفوضى وازدياد عمليات النهب، وفق «فرانس برس».

لكنه في الآونة الأخيرة، نشر معلومات خاطئة كثيرة حول الوباء العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه المرة، نشر مقطع فيديو على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» يظهر سوق جملة في مدينة بيلو هوريزونتي أفرغت أجنحتها من المواد الغذائية.

وقال الشاب الذي صور المقطع: «انظروا إلى هذا المشهد. هذا ما يسمى النقص في الإمدادات». وأضاف: «إلى كل الأشخاص الذين ينتقدون الرئيس قائلين إن الاقتصاد ليس مهما بقدر أهمية إنقاذ الأرواح: انظروا إلى هذا. الجوع يقتل أيضا».

وهو أوضح أنه سجل مقطع الفيديو يوم الثلاثاء.

إلا أن صحفيين محليين زاروا السوق صباح الأربعاء، ووجدوا أنها مليئة بالطعام مع وصول الشاحنات بانتظام لإجراء عمليات تسليم جديدة.

وكان الفيديو مصحوبا بمنشور ينتقد «الدمار» الناجم عن إجراءات الحجر المنزلي. وجاء فيه «هذه حقائق يجب أن تظهر للعالم».

لكن مقطع الفيديو والمنشور المرفق حذفا من حسابات بولسونارو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نحو ثلاث ساعات.

وقال الرئيس البرازيلي في وقت لاحق خلال مقابلة مع محطة «باند تي في» التلفزيونية: «أود أن أعتذر. لم أتأكد من صحة هذا التقرير. الخطأ وارد وأنا لدي تواضع كاف للاعتذار».