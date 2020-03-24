أكسجين «الموتى» لمصابي كورونا في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 02:54 مساء
مركبات للشرطة الإيطالية خارج مدافن بيرغامو في 18 مارس 2020 (أ ف ب)

تساعد شرطة مدينة بيرغامو، المتضررة بصورة كبيرة جراء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، المصابين من خلال مدهم بعبوات الأكسجين المستخدمة سابقًا من مرضى قضوا جراء الفيروس المنتشر حول العالم.

وتعج مستشفيات منطقة بيرغامو بمقاطعة لومبارديا، وهي الأكثر تضررًا في إيطاليا مع أكثر من 6 آلاف حالة، بالمرضى وتعاني نقصًا فادحًا في عبوات الأكسجين، حسب «فرانس برس».

وبين الأحد والإثنين، أعلنت الشرطة أنها جمعت «أكثر من 250 عبوة أكسجين من منازل الأشخاص الذين توفوا في الأيام الماضية أو من الصيدليات».

وجرت تعبئة العبوات فورًا وتوصيلها إلى 250 مريضًا، على ما أعلنت شرطة بيرغامو في بيان.

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ويظهر تسجيل مصور نشرته الشرطة، عناصر ينزلون عبوات أكسجين بيضاء من مؤخرة مركبة للشرطة في موقف للسيارات، قبل الانتقال عبر السيارات لتسليمها.

واُتُّخذت هذه التدابير، في ظل نداءات المرضى الذين يقاومون الالتهاب الفيروسي الرئوي في منازلهم.

وتوفي أكثر من ستة آلاف إيطالي جراء فيروس «كورونا المستجد»، منذ إعلان أول ضحية في البلاد قبل شهر.

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