تأثرا بالحجر الشامل.. صاحب حديقة حيوان بشمال إيطاليا يستغيث

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 02:00 مساء
مشهد في مدينة روما الخاضعة للحجر الصحي لكبح انتشار «كورونا»، في 19 مارس 2020.(فرانس برس)

حذر صاحب حديقة حيوانات في شمال إيطاليا من أنه لن يتمكن على المدى الطويل من توفير الطعام لنحو 600 حيوان فيها، في حال استمرار الحجر المفروض في البلاد لفترة طويلة.

وتعيش الحيوانات بحرية في الحديقة التي تضم الجمال والزرافات وفرس بحر ووحيد قرن والفيلة والنعامات والظبية وغيرها، إلا أن أروفيو تريبرتي، صاحب متنزه «سافاري بارك» في بومبيا في مقاطعة نوفارا، قلق على نزلاء الحديقة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن تريبرتي قوله إن «الوضع ليس مأساويا إلى الآن لكننا قد نصل إلى هذا الحد. الحيوانات في حاجة إلى طعام باستمرار. إنها مسألة وقت. إلى متى سيستمر ذلك؟».

وبعد النداءات التي وجهها، اشترت عائلات بطاقات لاستخدامها بعد إعادة فتح الحديقة فيما أرسل آخرون معدات أو أغذية. وأكد «الناس استجابوا للنداء وطلب المساعدة. وقد تلقينا اللحوم والخضر والفاكهة والوقود. وتبقى المشكلة تأمين استمرارية التموين».

وأكد اليساندرو غامبيلي، المكلف متابعة الحيوانات في الحديقة أن «الحيوانات في صحة جيدة ووضعها ممتاز، ليس لدينا أي مصدر قلق راهنا. إلا أن كل الحيوانات مهددة فما إن ينفد الطعام سنواجه كلنا مشكلات»، حسب «فرانس برس»

وإيطاليا هي أكثر دول العالم تضررا من فيروس «كورونا» المستجد مع أكثر من 3400 حالة وفاة. وأعلن الدفاع المدني، الخميس، تسجيل 5322 إصابة جديدة وهو عدد قياسي. ويخضع سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليونا لحجر صارم منذ التاسع من مارس مع منع التجمعات وفرض قيود كبيرة على حركة التنقل.

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