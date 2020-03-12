حاكمة طوكيو: إلغاء مهرجانات تفتح زهر الكرز بسبب «كورونا»

مشاة يعاينون أزهار الكرز المتفتحة في شوارع طوكيو، 27 مارس 2019 (أ ف ب)

قالت حاكمة مدينة طوكيو الخميس، إن منع اليابانيين من التجمع للاستمتاع بموسم تفتح زهر الكرز بسبب فيروس «كورونا» سيكون مثل «منع الإيطاليين من معانقة بعضهم البعض».

لكن يوريكو كويكي حضت الناس على الامتناع عن حضور حفلات «هانامي» التقليدية التي يتجمع خلالها الأصدقاء والعائلات تحت أشجار الكرز، لتناول كميات وفيرة من الطعام والشراب، وفق «فرانس برس».

وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قالت كويكي: «ناقشنا ما يجب القيام به في ما يخص حفلات هانامي. إنها تنظم في الهواء الطلق وحكومة العاصمة تريد من السكان أن يستمتعوا بمشاهدة الأزهار».

وأضافت: «أعتقد أن منع اليابانيين من إقامة حفلات هانامي مشابه لمنع الإيطاليين من المعانقة».

وتابعت: «لكن نود أن نطلب من الناس الامتناع، على سبيل المثال، عن نشر الأقمشة الزرقاء وإقامة حفلات للمرح في حديقة أوينو مثل كل سنة»، مشيرة إلى متنزه كبير في وسط طوكيو يحظى بشعبية كبيرة بين المحتفلين.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تبدأ أزهار الكرز بالتفتح في 17 مارس في طوكيو.

وقالت كويكي في وقت سابق إن الفعاليات الداخلية التي تستضيفها المدينة بين 22 فبراير و15 مارس سيتم تأجيلها أو إلغاؤها.