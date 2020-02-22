إعلان موعد تخلي هاري وميغن عن الصفة الملكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 02:48 مساء
الأمير هاري وزوجته ميغن في 7 يناير 2020 في لندن (أ ف ب)

سيتوقف الأمير هاري وزوجته ميغن عن استخدام الصفة الملكية «ساسكس رويال»، بما في ذلك في اسم منظمتهما غير الربحية، عندما يبدآن حياتهما الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية، حسب الناطقة باسميهما.

وسيبدأ الزوجان رسميا حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية البريطانية اعتبارا من 31 مارس، ولن يقوما بمهمات نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية بعد هذا التاريخ.

وقالت الناطقة باسم الزوجين إن «دوق ودوقة ساسكس لا ينويان استخدام ساسكس رويال (ساسكس الملكية) في أي مكان بعد ربيع 2020»، مضيفة أنهما لن يستخدما هذا الاسم أيضا لمنظمتهما الجديدة غير الربحية التي سيعلن عنها في الأشهر المقبلة.

ويستخدم هاري وميغن تسمية «ساسكس رويال» على حسابهما عبر «إنستغرام» الذي يتابعه 11,2 مليون شخص وعلى موقعهما الإلكتروني الرسمي وقد استخدماه أيضا لعشرات السلع والمنتجات. وقد استخدما هذا الاسم للمرة الأولى عندما افترقا عن الأمير وليام وزوجته كيت.

ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية الأربعاء، عن مصدر ملكي لم يكشف عن هويته قوله «بما أن دوق ودوقة ساسكس تخليا عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية وسيعملان من أجل تحقيق الاستقلالية المالية، يجب مراجعة استخدام كلمة ملكي في هذا السياق».

واعتبارا من الأول من أبريل لن يحظى الزوجان، اللذان احدثا صدمة الشهر الماضي باعلان تخليهما عن دورهما ضمن العائلة، بمكاتب في قصر باكنغهام حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية.

وأشارت الناطقة إلى أن الأمير هاري سيحتفظ في نهاية المطاف بألقابه العسكرية العزيزة على قلبه. ويقيم هاري وميغن في دارة فخمة في كندا مع ابنهما آرتشي منذ مطلع العام.

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