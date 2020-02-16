ضبط كمية قياسية من الكوكايين في كوستاريكا

صورة وفرتها البحرية في أوروغواي لكمية من الكوكايين ضبطت في مرفا مونتيفيديو، 27 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ضبطت الشرطة في كوستاريكا، السبت، أكبر كمية من المخدرات في تاريخها مع عثورها على أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين مخبأة في حاوية في مرفأ ليمون على ساحل البلاد الكاريبي.

وقال وزير الداخلية ميكايل سوتو روخاس إن المخدرات كانت مخبأة في حمولة زهور زينة موجهة إلى مرفأ روتردام الهولندي، وفق «فرانس برس».

وأوقفت الشرطة أيضا مشتبها فيه يبلغ السادسة والأربعين هو مواطن من كورستاريكا.

ورُصدت الحاوية المشتبه فيها الجمعة، وخضعت للتفتيش السبت، ليكتشف فيها عناصر الشرطة 202 حقيبة تحوي ما مجموعه 5048 حزمة مخدرات، يبلغ وزن كل واحدة منها كيلوغراما من الكوكايين تقريبا.