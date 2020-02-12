البصق في البيتزا يدخله السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:15 صباحا
عامل توصيل يسجن بعدما بصق في البيتزا قبل تسليمها (أ ف ب)

قضت محكمة تركية الثلاثاء بالسجن سنتين ونصف السنة على عامل توصيل بعدما بصق في البيتزا قبل تسليمها إلى الزبون.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن محكمة إسكي شهر في وسط تركيا أدانته بتهمة «تعريض حياة الآخرين للخطر من خلال تعديل في الأغذية»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وخلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة، نفى عامل التوصيل أن يكون أقدم على ذلك، ووقع الحادث في 24 ديسمبر 2017 في إسكي شهر، وذكرت وسائل إعلام تركية أن عامل التوصيل السابق الذي طرد من عمله بعد ذلك، فتح علبة البيتزا وبصق في داخلها قبل أن يطرق الباب ليسلم الطلبية.

وعُرف بتصرفه هذا بعدما اطلع أحد أقارب مالك المبنى على مشاهد كاميرا المراقبة بعد أيام عدة على ذلك، وأبلغ صاحب المبنى بذلك فرفع هذا الأخير شكوى.

وخلال المحاكمة، طلب المدعي العام عقوبة قد تصل إلى 18 عاما في السجن أي اكثر من العقوبة القصوى المنصوص عليها لتهمة الانتماء إلى «جماعة إرهابية مسلحة» وهي 15 عام.

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