الجرذان تتجول في باريس بعد إضراب عمال النفايات

أحد شوارع باريس فيها أكوام من النفايات على الرصيف، 3 فبراير 2020 (أ ف ب)

ربما عادت قطارات فرنسا تسير مجددا، لكن نوبة السخط من إصلاحات الحكومة لنظام التقاعد ما زالت مستمرة مع بدء تفاقم إضراب عمال النفايات.

وأصبحت الأرصفة في عدد من شوارع باريس تشكل عائقا أمام المارة، إذ تفيض حاويات النفايات بالقمامة بعد 10 أيام من إضراب عمال النظافة وتوقف العمل في ست محارق نفايات من أصل سبع موجودة في المدينة، مما أدى إلى ترك المخلفات من دون جمع لأيام في مناطق عدة، وفق «فرانس برس».

في مدينة تكافح فيها المتنزهات العامة غزو القوارض في السنوات الأخيرة، أثارت أكوام النفايات مخاوف صحية عامة.

وقالت كاترين ليموان التي تسكن في الدائرة الـ16 «إضراب بعد إضراب بعد إضراب... أمر لا يصدق!». وأضافت «وما يثير القلق هو رؤية الجرذان الصغيرة تسير في الشوارع بحرية أكبر».

وأعربت إبريل وود وهي سائحة أميركية كانت تزور باريس برفقة زوجها آندي عن اشمئزازها من المشهد.

وفي مارسيليا (جنوب) حيث أضرب عمال مراكز فرز النفايات على مدار الأيام العشرة الماضية، تراكمت حوالي 3 آلاف طن من النفايات في الشوارع، وفقا للسلطات المحلية.

وطلبت المدينة من النقابات توفير الحد الأدنى من الخدمة ووضع نصائح للسكان لمنعهم من إلقاء القمامة في الشارع مباشرة.

ويشعر جامعو النفايات بالسخط من خطط الحكومة الهادفة إلى دمج 42 خطة معاشات تقاعدية مختلفة، بما في ذلك خطط التقاعد المبكر التي يتمتع بها سائقو القطارات وموظفو أوبرا باريس ومجموعات أخرى، في نظام واحد قائم على النقاط.

وتقول حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هذه الإصلاحات ضرورية لجعل نظام التقاعد أكثر عدلا لجميع العمال وأكثر استدامة.

إلا أن منتقدي الخطة يقولون إنها ستجبر معظم الفرنسيين على العمل لفترة أطول في مقابل أجور مخفضة.

ويزعم جامعو النفايات أنه يجب الاستمرار في السماح لهم بالتوقف عن العمل في وقت مبكر لأن متوسط العمر المتوقع لديهم هو أقل بسبع سنوات من متوسط العمر لدى الفرنسيين.