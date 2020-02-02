عشاء «الأوسكار» نباتي.. لكن مع السلمون والكافيار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 02:04 مساء
الطاهي الأميركي النمساوي فولفغانغ بوك يعدّ طبقا في هوليوود، 31 يناير 2020 (أ ف ب)

قرّر منظّمو حفل جوائز الأوسكار تقديم قائمة طعام نباتية بنسبة 70% خلال دورة العام الحالي، إلّا أن الطاهي فولفغانغ بوك لن يتخلّى عن بعض المأكولات الفاخرة مثل الكافيار ولحم الواغيو، فضلاً عن السلمون المدخّن.

يشرح الطاهي الأميركي - النمساوي لوكالة «فرانس برس»: «سنعدّ الكثير من الأطباق. فحتى لو كان هناك أشخاص نباتيون صرف إلّا أن هناك غالبية لا تزال تتناول اللحوم والأسماك».

تدرّب فولفغانغ البالغ 70 عامًا على فن الطبخ التقليدي في فرنسا، وتمرّس في مطاعم راقية قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة. وهو يشدد على أنه ليس نباتيا صرفا لكن ذلك لا يمنعه عن الاستمتاع بإعداد الأطباق النباتية.

ويقول بوك «نريد أن يكون الجميع سعداء. الأمر ممتع بالنسبة لنا، إذ أخيرا سنعدّ أطباقا نباتية ولذيذة من دون أن نهمل إعداد اللحوم والأسماك».

يقدّم فولفغانع العديد من «الأطباق النباتية» في مطاعمه التي تنتشر من بيفرلي هيلز إلى سنغافورة مرورا ببريطانيا، وهو ما جعله يتكيّف مع القرار الذي اتخذته أكاديمية الأوسكار في اللحظة الأخيرة.

يؤكّد بوك أنه «تواصل مع الطهاة في مطاعمه المختلفة لمعرفة الأطباق النباتية الصرفة التي يعدّونها».

ونتيجة لذلك، تمكّن الطاهي الشهير وفريقه من إضافة 18 طبقا نباتيا إلى قائمة عشاء حفلة الأوسكار التي سيحضرها نحو 1500 مدعو.

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إلى ذلك، من المتوقّع أن يتمّ تقديم البطاطا الحلوة مع صلصة الثوم بالنعناع والكزبرة كمقابلات، بالإضافة إلى برغر من لحم الواغيو. كذلك سيكون لفطائر الدجاج بالكمأة السوداء مكان على القائمة مع الطاجن والكسكس بالخضار والباذنجان مع صلصلة هونان والأرز الأسود.

أمّا بالنسبة إلى الحلويات، فيأسف الحلواني الفرنسي كامل كشيدا لعدم تمكنه من استخدام الزبد والبيض، لكنه أوضح «سنستخدم الكثير من حليب اللوز وجوز الهند، وهناك الكثير من التقنيات التي ستساعدنا للتغلب على الصعوبات وإيجاد بدائل».

ولحسن حظ الحلواني وفريقه المؤلّف من 25 شخصا، فإن شركة «فالرونا» للشوكولا التي يتعامل معها، تنتج في الأساس نوعا من الشوكولا النباتي الصرف سيستخدمه في صنع تماثيل أوسكار مذهبة بالفريز والليمون. ومن المتوقع إعداد نحو 5000 تمثال أوسكار من الشوكولا تحتاج إلى 400 كيلوغرام من الشوكولا.

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