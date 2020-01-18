«تيكتوك» تعزز تواجدها في القارة البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 03:43 مساء

قررت «تيكتوك»، الجمعة، إقامة مركز إقليمي لها في أوروبا مقره في العاصمة الإيرلندية دبلن، لتعزز الخدمة المحببة لدى المراهقين وجودها في أوروبا.

وهذا الموقع المسمى «مركز السلامة وحماية البيانات»، سيكون أحد المراكز الإقليمية الثلاثة للتطبيق الصيني بعد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وسنغافورة، حسب «فرانس برس».

وأشار بيان «تيكتوك» إلى أن المركز الجديد في دبلن الذي سيقوده المسؤول السابق في «غوغل» و«فيسبوك» كورماك كينان سيتيح للمنصة الاجتماعية تعزيز «سياسياتها وتقنياتها واستراتيجياتها لإدارة المضامين مع الحرص على أن تكون هذه الأخيرة متكيفة مع الثقافة والإطار المحلي».

وفي أوروبا، تملك «تيكتوك» مكاتب في باريس ولندن وبرلين ودبلن، وهي توظف حاليا حوالى 300 شخص، على ما أوضحت الشركة.

وبحلول نهاية العام الجاري، تسعى الشركة لتوظيف ألف شخص في مكاتبها الأوروبية بينهم حوالى مئة في دبلن.

وبحسب بيانات شركة «آب أني» المتخصصة في تحليلات القطاع، احتل «تيكتوك» المرتبة الرابعة بين التطبيقات الأكثر تحميلا في العالم سنة 2019 (من دون احتساب تطبيقات الألعاب)، متقدما على «إنستغرام» التابعة لـ»فيسبوك» التي استحوذت تطبيقاتها على المراكز الثلاثة الأولى (»فيسبوك» و»مسنجر» و»واتساب»).

وتطبيق «تيكتوك» مملوك لشركة «بايتدانس» الصينية الناشئة التي أطلقت أيضا محركا للبحث وتحاول الاستحواذ على حصة من الإيرادات الإعلانية الإلكترونية.

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