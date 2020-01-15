جيجي حديد ضمن المحلفين المحتملين في محاكمة واينستين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 10:46 صباحا
عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد في 6 نوفمبر 2019 في نيويورك (أ ف ب)

من المنتظر أن تصبح عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، عضوًا في لجنة المحلفين في محاكمة المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية.

وكانت نجمة منصات عرض الأزياء في محكمة مانهاتن، الإثنين، من ضمن مجموعة جديدة من المحلفين المحتملين الذين يتعاقبون على حضور الجلسات منذ أسبوع.

ومن المتوقع اختيار 12 عضوًا كاملًا، وستة احتياطيين آخرين، بحلول الأسبوع المقبل في هذه المحاكمة التي ترتدي رمزية كبرى لحركة #مي_تو.

ورفعت عارضة الأزياء (24 عامًا) يدها لدى سؤال القاضي جيمس بورك عن الأشخاص، الذين يعرفون واينستين من بين أعضاء هيئة المحلفين المحتملين الـ 120 الذين اُستُدعوا إلى المحكمة الإثنين.

وقالت العارضة: «التقيت بالمتهم»، قبل إعلان أنها تعرف شخصيات أخرى قد تذكر أسماؤها في المحاكمة مثل سلمى حايك، التي اتهمت واينستين بالتحرش بها جنسيًّا.

وردًّا على سؤال من القاضي عما إذا كانت قادرة على مقاربة الموضوع بطريقة حيادية رغم كل شيء، ردت جيجي حديد بالإيجاب، وقالت: «أظن أنني قادرة رغم كل شيء على مقاربة الوقائع بعقلية منفتحة».

وستكون جيجي حديد تاليًا من المحلفين المحتملين الذين سيجرى استدعاؤهم للعودة الخميس المقبل إلى المحكمة للخضوع لعملية اختيار مدققة أكثر.

لكن يبدو من غير المرجح اختيار هذه النجمة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 51 مليون متابع على «إنستغرام»، ضمن هيئة المحلفين في المحاكمة.

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