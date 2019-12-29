نفوق عميدة سن حيوانات وحيد القرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 03:32 مساء
وحيد قرن في محمية في ليمبوبو في جنوب أفريقيا، 25 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

نفقت «فاوستا» التي تعتبر عميدة سن حيوانات وحيد القرن في العالم عن 57 عاما، بحسب ما أعلنت سلطات محمية نغورونغورو حيث كان الحيوان يعيش.

ونفقت فاوستا وهي وحيد قرن أسود في 27 ديسمبر في مركز خاص لأسباب طبيعية بعدما أمضت الجزء الأكبر من حياتها في حرية مطلقة، بحسب ما أوضح المسؤولون عن محمية الحفظ في نغورونغورو الواقعة في شمال تنزانيا.

وجاء في بيان نشرته «فرانس برس» أن الأرشيف يظهر أن «فاوستا عاشت أطول من أي وحيد قرن آخر في العالم وقد عاشت في نغورونوغورو وهي تتنقل بحرية مطلقة لأكثر من 54 عاما» قبل أن تنتقل إلى مركز خاص في 2016.

وأوضح المسؤولون «رصد فاوستا للمرة الأولى على فوهة نغورونغورو العام 1965، عالم في جامعة دار السلام عندما كانت في سن الثالثة أو الرابعة. وراحت صحتها تتراجع في 2016 فاضطررنا إلى وضعها في الأسر بعدما أصيبت بجروح خطرة إثر هجمات عدة من ضباع».

وكانت «سانا» وهي أنثى وحيد قرن بيضاء تبلغ الخامسة والخمسين تعتبر كبيرة سن حيوانات وحيد القرن البيضاء عندما نفقت في الأسر في حديقة «لا بلانيت» البرية للحيوانات في فرنسا العام 2017.

ويقدر الخبراء في نغورونغورو أن أمد حياة وحيد القرن يتراوح بين 37 عاما و43 في البرية وحتى 50 عاما في الأسر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ممنوع حدا يكون جوعان».. متظاهرو لبنان يتضامنون في مواجهة الأعباء المعيشية