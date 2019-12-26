ذئب يشتبه في أنه قتل حيوان كنغر في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 03:12 مساء
ذئب في حديقة حيوانات كورزيو في فرنسا، 15 أكتوبر 2005 (أ ف ب)

يشتبه في أن ذئبا قتل كنغرا مستأنسا وعض آخر خلال هجوم ليلي في بالين في شمال شرق بلجيكا، وفق ما قال متخصص في الذئاب لوكالة «فرانس برس» الأربعاء.

وقال جان لوس مدير مركز الحياة البرية في لاندشاب إن الكنغر المفقود «نفق على الأرجح» وتناوله الذئب «كوجبة عيد الميلاد».

وأوضح أن الكنغر الآخر أصيب بجروح وعض بأذنه لكنه «بصحة جيدة». وكان حيوانا الكنغر في حديقة أصحابهما عندما وقع الهجوم.

وأضاف لوس الذي اتصل به مالكو الحيوانين: «لقد اكتشفت آثار ذئب لذلك من المؤكد أنه كان ذئبا، لكننا لسنا متأكدين تماما من هويته».

ويشك في ذئب يطلق عليه «أوغست» رصد منتصف العام 2018.

وأشار الخبير إلى أن الذئاب عادة ما تصطاد الخنازير البرية أو الغزلان وتأكلها وهي تهاجم الماشية أحيانا لسهولة القبض عليها.

وأعلنت شرطة بالين أنها لا تملك المزيد من المعلومات حول القضية.

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