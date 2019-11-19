فستان ارتدته الأميرة ديانا خلال رقصة مع ترافولتا يباع بمزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 01:32 مساء
فستان ارتدته الأميرة ديانا خلال رقصة مع ترافولتا يباع بمزاد (أ ف ب)

يعرض الفستان الشهير الذي ارتدته الأميرة ديانا خلال رقصة مع جون ترافولتا في البيت الأبيض للبيع في مزاد في التاسع من ديسمبر على ما أعلنت دار «كيري تايلور» اللندنية.

وكانت الأميرة ارتدت هذا الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل الذي يكشف الكتفين، خلال عشاء أقامه الرئيس الأميركي رونالد ريغن (1981-1989) في البيت الأبيض على شرف أمير وأميرة ويلز، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويقدر سعر الفستان بـ250 إلى 350 ألف جنيه استرليني (293 إلى 410 آلاف يورو)، واشتهر هذا الفستان بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا على أنغام «يو شود بي دانسينغ» من فيلم «ساتدراي نايت فيفر»، وأوضحت دار المزادات أن الأميرة أعربت عن «أمنية وحيدة خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة» وهي الرقص مع الممثل الشهير، وقال ترافولتا خلال برنامج حواري أسترالي: «رقصنا مدة 20 دقيقة وكانت تتمتع بإيقاع جيد، كنت في الجنة».

وكانت الأميرة ارتدت هذا الفستان مرات عدة وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين، وسبق أن بيع في مزاد بسعر 281 ألف يورو في العام 2013، وستباع قطعتان أخريان للأميرة ديانا في المزاد نفسه وهما فستان مخملي أزرق من تصميم كاثرين كوساك وفستان أقصر كانت ترتديه الأميرة في مجالسها الخاصة، بحسب دار المزادات.

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