دروغبا يشارك في حملة لزرع مليون شجرة في ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 12:35 مساء
الحملة هدفها وقف إزالة الغابات في ساحل العاج (أ ف ب)

ساهم لاعب كرة القدم ديدييه دروغبا الجمعة، في إطلاق حملة لزراعة مليون شجرة تهدف إلى وقف إزالة الغابات في ساحل العاج.

وقال وزير الغابات والموارد المائية، ألان ريشار دونواهي، من أبيدجان إن حملة «يوم واحد، مليون شجرة» هي «خطوة أولى في رحلة تعافي» الغابات.

وأضاف «هدفنا إعادة تشجير حوالي 30% من مساحة الغابات التي أزيلت بحلول العام 2030»، وفق «فرانس برس».

وتعتبر معظم غابات ساحل العاج التي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع متضررة بشكل كبير.

وقال دروغبا إن «الأرقام مثيرة للقلق» في إشارة إلى التوقعات بأن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستفقد كامل الغطاء الحرجي في منتصف القرن إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية.

وأضاف هذا النجم الذي كان يلعب في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي «أنا فخور بالمساهمة في إعادة تشجير ساحل العاج من خلال المساعدة في رفع التوعية»، واصفا زرع الأشجار بـ«مبادرة نبيلة».

ويخطط ساحل العاج الذي يعتبر أكبر منتج للكاكاو في العالم ومن أبرز مصدري البن لإعادة تشجير 8 ملايين هكتار بحلول العام 2045.

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