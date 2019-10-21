مثلث من الخضار والفاكهة احتفالا بإعادة انتخاب الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 01:07 مساء
عبّر أنصار الرئيس الإندونيسي المعاد انتخابه عن تفانيهم من خلال إقامة «تومبنغ» بارتفاع سبعة أمتار (أ ف ب)

عبر أنصار الرئيس الإندونيسي المعاد انتخابه، عن دعمهم الكبير له الأحد، من خلال إقامة «تومبنغ»، وهو طبق شعبي تقليدي مثلث الشكل، بارتفاع سبعة أمتار.

وشارك في هذا الحدث نحو 100 شخص من خلال الغناء والرقص حول هيكل الطعام هذا، المؤلف من طبقتين للاحتفال بتأدية الرئيس جوكو ويدودو المعروف باسم جوكوي اليمين الدستورية لولاية ثانية في العاصمة جاكرتا، وفق «فرانس برس».

وشيد هذا البرج العملاق في سورابايا، ثاني المدن الإندونيسية، من الفاكهة والخضر بما في ذلك الجزر والباذنجان والفاصوليا الخضراء والموز والبرتقال ويعلوها الأناناس.

والتومبنغ هو طبق تقليدي شائع في الاحتفالات الإندونيسية وعادة ما يصنع من الأرز على شكل مثلث ويقدم إلى جانب الخضر واللحوم.

وقال منظم الحدث كوسنان: «يمثل طول هذا المثلث البالغ سبعة أمتار الرئاسة الإندونيسية السابعة».

وأضاف: «اخترنا صنعه من الفواكه والخضر لنظهر مدى خصوبة وطننا».

إلا أن هذا الهيكل المليء بالفلفل الحار لم يصمد لوقت طويل إذ تدافعت الحشود عليه للحصول على تذكار لذيذ منه.

وتابع كوسنان: «يمكنهم تناوله هنا أو في المنزل. إنه نعمة لنا جميعًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ