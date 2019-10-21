مثلث من الخضار والفاكهة احتفالا بإعادة انتخاب الرئيس

عبّر أنصار الرئيس الإندونيسي المعاد انتخابه عن تفانيهم من خلال إقامة «تومبنغ» بارتفاع سبعة أمتار (أ ف ب)

عبر أنصار الرئيس الإندونيسي المعاد انتخابه، عن دعمهم الكبير له الأحد، من خلال إقامة «تومبنغ»، وهو طبق شعبي تقليدي مثلث الشكل، بارتفاع سبعة أمتار.

وشارك في هذا الحدث نحو 100 شخص من خلال الغناء والرقص حول هيكل الطعام هذا، المؤلف من طبقتين للاحتفال بتأدية الرئيس جوكو ويدودو المعروف باسم جوكوي اليمين الدستورية لولاية ثانية في العاصمة جاكرتا، وفق «فرانس برس».

وشيد هذا البرج العملاق في سورابايا، ثاني المدن الإندونيسية، من الفاكهة والخضر بما في ذلك الجزر والباذنجان والفاصوليا الخضراء والموز والبرتقال ويعلوها الأناناس.

والتومبنغ هو طبق تقليدي شائع في الاحتفالات الإندونيسية وعادة ما يصنع من الأرز على شكل مثلث ويقدم إلى جانب الخضر واللحوم.

وقال منظم الحدث كوسنان: «يمثل طول هذا المثلث البالغ سبعة أمتار الرئاسة الإندونيسية السابعة».

وأضاف: «اخترنا صنعه من الفواكه والخضر لنظهر مدى خصوبة وطننا».

إلا أن هذا الهيكل المليء بالفلفل الحار لم يصمد لوقت طويل إذ تدافعت الحشود عليه للحصول على تذكار لذيذ منه.

وتابع كوسنان: «يمكنهم تناوله هنا أو في المنزل. إنه نعمة لنا جميعًا».