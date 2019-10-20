أنثى فيل أنقذت من مشقات السيرك تصل البرازيل

بدأت أنثى فيل آسيوي حياة جديدة في الطبيعة في محمية في البرازيل (أ ف ب)

بدأت أنثى فيل آسيوي أمضت عقودًا وهي تشارك في عروض سيرك في أميركا الجنوبية حياة جديدة في الطبيعة في محمية بالبرازيل بعدما قطعت آلاف الكيلو مترات بالطائرة والشاحنة من حديقة حيوانات في تشيلي.

ونقل وصول «رامبا» إلى محمية الفيلة في البرازيل الممتدة على 1133 هكتارا في ولاية ماتو غروسو (الوسط الغربي) مساء الجمعة، مباشرة عبر «فيسبوك» وشوهد التسجيل آلاف المرات، وفق «فرانس برس».

«رامبا» التي يقدر أن تكون قد تخطت الثانية والخمسين من العمر كانت قد استخدمت في فرق سيرك في الأرجنتين وتشيلي قبل أن ينقذها نشطاء من محنتها في 2012.

ووضعت في حديقة حيوانات في وسط تشيلي ريثما يُعثر على مأوى جديد لها. وكانت تعاني من خراريج ومشاكل في الكليتين والكبد.

ونقلت «رامبا» إلى مطار فيراكوبوس الدولي بالقرب من ساو باولو الأربعاء، ثم حمّلت بالشاحنة إلى محمية تشابادا دوس غيمارايس التي فتحت سنة 2016، وهي الأولى من نوعها في أميركا اللاتينية.

وانضمت إلى أنثيين أخريين من الفيلة الآسيوية هما «رنا» و«مايا».

ورافقها في رحلتها طبيب بيطري ومتطوّعون وعناصر من الشرطة الفيدرالية البرازيلية.

وقال سكوت بلايس المسؤول عن شبكة محميات الفيلة العالمية التي تتّخذ في الولايات المتحدة مقرا لها «رامبا في حاجة إلى مكان هادئ تشعر فيه بالأمان ولا تعرض فيه للزوار.. هي في حاجة إلى محمية».