أنثى فيل أنقذت من مشقات السيرك تصل البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 02:03 مساء
بدأت أنثى فيل آسيوي حياة جديدة في الطبيعة في محمية في البرازيل (أ ف ب)

بدأت أنثى فيل آسيوي أمضت عقودًا وهي تشارك في عروض سيرك في أميركا الجنوبية حياة جديدة في الطبيعة في محمية بالبرازيل بعدما قطعت آلاف الكيلو مترات بالطائرة والشاحنة من حديقة حيوانات في تشيلي.

ونقل وصول «رامبا» إلى محمية الفيلة في البرازيل الممتدة على 1133 هكتارا في ولاية ماتو غروسو (الوسط الغربي) مساء الجمعة، مباشرة عبر «فيسبوك» وشوهد التسجيل آلاف المرات، وفق «فرانس برس».

«رامبا» التي يقدر أن تكون قد تخطت الثانية والخمسين من العمر كانت قد استخدمت في فرق سيرك في الأرجنتين وتشيلي قبل أن ينقذها نشطاء من محنتها في 2012.

ووضعت في حديقة حيوانات في وسط تشيلي ريثما يُعثر على مأوى جديد لها. وكانت تعاني من خراريج ومشاكل في الكليتين والكبد.

ونقلت «رامبا» إلى مطار فيراكوبوس الدولي بالقرب من ساو باولو الأربعاء، ثم حمّلت بالشاحنة إلى محمية تشابادا دوس غيمارايس التي فتحت سنة 2016، وهي الأولى من نوعها في أميركا اللاتينية.

وانضمت إلى أنثيين أخريين من الفيلة الآسيوية هما «رنا» و«مايا».

ورافقها في رحلتها طبيب بيطري ومتطوّعون وعناصر من الشرطة الفيدرالية البرازيلية.

وقال سكوت بلايس المسؤول عن شبكة محميات الفيلة العالمية التي تتّخذ في الولايات المتحدة مقرا لها «رامبا في حاجة إلى مكان هادئ تشعر فيه بالأمان ولا تعرض فيه للزوار.. هي في حاجة إلى محمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تطيل صلاحية البطارية وتحافظ على كفاءتها