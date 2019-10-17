تحسن وضع الرضيعة المدفونة حية

رضيعة عثر عليها مدفونة حية في ولاية أوتار براديش بالهند، في مستشفى باريلي (أ ف ب)

باتت الطفلة الهندية الرضيعة، التي عثر عليها مدفونة حية في وضع جيد، على ما قال أحد الأطباء المشرفين عليها، بينما باشرت الشرطة البحث لتحديد هوية والديها.

وعثر على الرضيعة الخديجة البالغة ثمانية أيام ووزنها 1,1 كيلوغرام، الخميس الماضي، مدفونة في جرة فخارية، عثر عليها رجل كان يحفر قبرا لابنته التي ولدت ميتة، وسجل هذا الحادث في بلدة تقع في ولاية أوتار براديش الكبيرة في شمال الهند، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونقلت الرضيعة إلى مستشفى متخصص وهي لا تزال في حاضنة، وعرض سياسي مثير للجدل تغطية كلفة علاجها الطبي وتبنيها، وقال الطبيب رافي خانا، الذي يعالج الرضيعة، إنها «خرجت من دائرة الخطر وازداد وزنها، وتستجيب للأدوية وتتغذى»، وقدر الأطباء والشرطة أن تكون الطفلة الرضيعة بقيت أكثر من يومين مدفونة تحت الأرض وسمحت لها ثقوب بالتنفس.

وتمشط القوى الأمنية البلدات المجاورة بحثا عن حالات ولادة جديدة بغية إلقاء القبض على الوالدين، وقال المحقق الرئيسي براديب سينغ: «لقد باشرنا الإجراءات بتهمة محاولة القتل وتعريض حياة طفل للخطر ضد أهل مجهولين».

وعند خروجها من المستشفى، سترسل الرضيعة إلى مركز إيواء تشرف عليه الحكومة، إلا أن مسؤولا سياسيا محليا من حزب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، اقترح تبنيها، وأعلن أنه سيباشر قريبا الإجراءات الإدارية في سبيل ذلك.

وكانت ابنة العضو في برلمان أوتار براديش هذا اتهمته في يوليو بأنه أرسل رجاله لقتلها وزوجها، لأنه ينتمي إلى طبقة اجتماعية مختلفة، وقطع الزوجان علاقتهما مع والدها وهما يعيشان مختبئين الآن.

وقتل الفتيات ظاهرة قديمة متفشية في الهند، حيث ينظر إلى الفتيات على أنهن عبء مالي للعائلة، في حين أن الصبيان يمكنهم لاحقا العمل لمساندة العائلة، وتحاول الهند من خلال إقرار قوانين صارمة تعويض النقص في أعداد الفتيات في البلاد مع معدل 940 امرأة لكل ألف رجل خلال إحصاء السكان الأخير العام 2011.

ومنذ العام 1994، يمنع على الأطباء الكشف عن جنس الجنين إلى الأهل، لكن العائلات تلجأ إلى وسائل غير قانونية لمعرفة ذلك.